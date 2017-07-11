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Kerkük'teki Araplar Havice'nin DEAŞ'tan kurtarılmasını istiyor
Kerkük'teki Araplar Havice'nin DEAŞ'tan kurtarılmasını istiyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olanHavice ilçesinin bir an önce kurtarılmasını talep ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, Havice ilçesinin bir an önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasını talep ediyor.

Kerkük Vali Yardımcısı ve Arap Meclisi Başkanı Rakan Said, düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Havice ilçesinden kentin diğer bölgelerine tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

"OPERASYON SIRASI DEAŞ'IN ELİNDE TUTTUĞU HAVİCE'YE GELDİ"

Musul kent merkezinin başarılı bir şekilde DEAŞ'tan geri alındığını hatırlatan Said, "Operasyon sırası DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice'ye geldi." dedi.

DEAŞ'ın Musul'u kaybettikten sonra sivillerden intikam almaya başladığını dile getiren Said, "Örgütün Havice'de insanlık dışı eylemlere başvurduğu bilgisini alıyoruz. DEAŞ neredeyse her gün katliam yapıyor." uyarısında bulundu.

Sivillerin kendi imkanlarıyla Havice'den kaçmaya çalıştığını söyleyen Said, DEAŞ'ın tüm yolları kapattığı bilgisini verdi.

Kerkük Vali Yardımcısı, bölgenin bir an önce DEAŞ'tan temizlenmesini isteyen Kerkük Arapları olarak, başlatılacak muhtemel operasyonda yer almaya hazır olduklarını da vurgularken, "Haşdi Vatani (Gönüllü Sünni Gücü) bünyesinde, tamamı Havicelilerden oluşan bin 250 kişilik gücümüz mevcut. Her ne kadar silah ve mühimmat konusunda birçok eksikliğimiz olsa da diğer güvenlik güçlerinin yanında operasyona katılmaya hazırız." diye konuştu.

DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz, Abasi, Reşid ile Zap kasabalarını elinde tutuyor.



İlgili Konular ırak DEAŞ Havice Kerkük
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