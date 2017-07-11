Kerkük'teki Araplar Havice'nin DEAŞ'tan kurtarılmasını istiyor

Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, Havice ilçesinin bir an önce terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasını talep ediyor.
Kerkük Vali Yardımcısı ve Arap Meclisi Başkanı Rakan Said, düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ'ın 2014'ten bu yana elinde tuttuğu Havice ilçesinden kentin diğer bölgelerine tehdit oluşturmaya devam ettiğini belirtti.
Musul kent merkezinin başarılı bir şekilde DEAŞ'tan geri alındığını hatırlatan Said, "Operasyon sırası DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice'ye geldi." dedi.
DEAŞ'ın Musul'u kaybettikten sonra sivillerden intikam almaya başladığını dile getiren Said, "Örgütün Havice'de insanlık dışı eylemlere başvurduğu bilgisini alıyoruz. DEAŞ neredeyse her gün katliam yapıyor." uyarısında bulundu.
Sivillerin kendi imkanlarıyla Havice'den kaçmaya çalıştığını söyleyen Said, DEAŞ'ın tüm yolları kapattığı bilgisini verdi.
Kerkük Vali Yardımcısı, bölgenin bir an önce DEAŞ'tan temizlenmesini isteyen Kerkük Arapları olarak, başlatılacak muhtemel operasyonda yer almaya hazır olduklarını da vurgularken, "Haşdi Vatani (Gönüllü Sünni Gücü) bünyesinde, tamamı Havicelilerden oluşan bin 250 kişilik gücümüz mevcut. Her ne kadar silah ve mühimmat konusunda birçok eksikliğimiz olsa da diğer güvenlik güçlerinin yanında operasyona katılmaya hazırız." diye konuştu.
DEAŞ, Haziran 2014'ten bu yana Kerkük'ün batısında yer alan Havice ilçesi ve ona bağlı Riyaz, Abasi, Reşid ile Zap kasabalarını elinde tutuyor.
İİT İslamofobi Gözlemevi'nin raporunda, ABD'deki başkanlık seçimleri, göçmenler konusu ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi gibi etkenlerin dünya genelinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algının artmasında payı olduğu belirtildi
"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi" Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, Katar'ın son 5 yılda Gazze'de yaklaşık 500 milyon dolarlık projelere imza attığını belirterek, Katar'ın Filistin davasına desteğini sürdüreceğini vurguladı
Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olanHavice ilçesinin bir an önce kurtarılmasını talep ediyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'nda kabul edilen bir kararda, İİT Polis Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçmesine tüm üyelerin ilkesel ve kolektif destek verdiği vurgulandı
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybeden 71 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda defnedildi
Avustralya'da yapılan bir araştırma, ülkede İslamofobik saldırılara en çok kadınların maruz kaldığını ortaya çıkardı
Katar ile dört Arap ülkesi arasındaki krize çözüm bulmak için bu ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın danışmanından açıklama geldi. ABD'li danışman, "ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözecek anahtar bizim elimizde değil. Sorunun kaynağı Çin de değil" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı Trump'ın da izleyeceği askeri geçit töreninde 11 bin polis ve jandarma görev yapacak
Leşker-i Tayyibe grubu, Keşmir'de, Hindu hacılarının öldürülmesini kınayarak, eylemi direnişçilerin gerçekleştirdiği iddialarını reddetti
Marawi'de yaklaşık iki aydır süren çatışmalar ve operasyonlarda 2 bin sivilin öldüğü iddia edildi
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Belçika'daki peçe yasağının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmediğine karar verdi
Mazda ve Çinli ortağı FAW'ın, fren aksamlarındaki kusur nedeniyle Çin'deki 82 bin 235 Atenza (Mazda 6) model aracını geri çağıracak
Dünya Gıda Programı, Arakan'ın kuzeyinde yaşayan 5 yaşından küçük 80 bin 500 çocuğun gelecek 12 ayda akut dengesiz beslenme nedeniyle tedavi görmeye ihtiyaç duyacağı uyarısında bulundu
Mısır'da Cumhurbaşkanı Sisi'nin Haziran 2014'te göreve gelmesinden bu yana, Mısır'ın komşularıyla ihtilafları, ülkeyi toprak ve ekonomik güç kaybına uğratırken özellikle bazı adaların elden çıkışı halkın tepkisine neden oluyor