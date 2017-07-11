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Suriyeli kadının katillerinden ceza indirimi için yeni taktik iddiası
Suriyeli kadının katillerinden ceza indirimi için yeni taktik iddiası

Sakarya'da katledilen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi. Ailenin avukatı Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sakarya'da öldürülen Suriyeli hamile kadının eşi Halid er-Rahmun, Türklerin kendilerine kardeşçe yaklaştığını, eşinin katilleriyle de aralarında husumet olmadığını söyledi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesindeki ormanlık alanda, 10 aylık bebeğiyle birlikte öldürülen Suriyeli hamile kadın Emani el-Rahmun'un eşi Halid El-Rahmun, İdlib'in Maaret en-Numan ilçesindeki Cibale köyünde açıklamalarda bulundu.

"KATİLLERLE DE ARAMIZDA BİR HUSUMET YOKTU"

El-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda bir husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık." dedi.

Oldukça bitkin olduğu gözlenen el-Rahmun, Sakarya'daki evini görmeye dayanamayacağını, sadece eşinin ve bebeğinin kıyafetlerini alarak, Suriye'ye geri döneceğini söyledi.

AVUKAT: ZANLILAR, CEZA ALMAK İÇİN İÇİN HUSUMET VARMIŞ GİBİ KONUŞUYOR

Ailenin avukatı Cihat Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.

"İLÇEDE YAŞAYANLAR VE AİLE KISAS İSTİYOR"

Gökdemir "Türkiye'de yapılan bazı haberler, öldürülen kadının ailesi ve eşinin ailesi arasında sorun çıkardı. İlçede yaşayanlar ve aile kısas istiyor. Ancak Türk Ceza Kanunu'nda böyle bir ceza bulunmuyor. Noter aracılığı ile vekalet aldık.Türkiye'deki yasal süreci takip edeceğiz." dedi.



İlgili Konular Sakarya sakaryada öldürülen suriyeli kadın
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Sakarya'da katledilen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi. Ailenin avukatı Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.
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