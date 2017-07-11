Antalya'da etüt merkezine FETÖ operasyonunda 11 gözaltı

Antalya'da FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında özel bir etüt merkezine düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Aksu ilçesindeki özel bir etüt merkezine operasyon düzenledi.
Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınlardan ikisinin daha önceki FETÖ soruşturmaları kapsamında arandığı belirtildi. Şüphelilerin etüt merkezinden elde edilen geliri, cezaevindeki üyelerinin ailelerine gönderdiği, böylece sanıkların konuşmasını engellemeye çalıştığı bildirildi.
Operasyonda örgütün güvenli ev diye tabir edilen "gaybubet evi" de tespit edildi. Evdeki örgütsel doküman ve dijital materyallere el konuldu.
Gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyete götürüldü.
LYS sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek
Antalya'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında özel bir etüt merkezine düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da katledilen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi. Ailenin avukatı Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay, Bitlis ve Hakkari'de şehit olan polislerin ve askerlerin ailelerine taziyelerini iletti
Danıştay Başkanlığındaki 4 yıllık görev süresi dolan Zerrin Güngör, yeniden Danıştay Başkanı seçildi
Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Srebrenitsa’dan ders çıkarılmadığı takdirde önümüzde çok fazla Srebrenitsa tehlikelerinin, tehditlerinin olduğunun bilinmesini arzu ediyoruz" dedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Srebrenitsa soykırımı, 8 bin 372 masumu katledenler yanında, kendilerine sığınan sivilleri, eli kanlı katillere teslim eden korkakların da peşini bırakmayacaktır." dedi
Mardin Kızıltepe'de PKK'ya yönelik operasyonda, 12 silah, 9 bin 410 fişek, 7 el bombası ve el yapımı patlayıcı ele geçirildi.. Operasyonda 2'si Suriye uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında başlatılan proje kapsamında, darbe girişiminde şehit düşen 249 vatandaş için 249 bin Yasin-i Şerif okunma hedefi aşıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliğine ziyarette bulundu
Sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan eski milletvekili Hakan Şükür hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Eskişehir'de, FETÖ'nün jandarma yapılanmasına yönelik çalışmalarda, örgüt mensuplarınca kullanıldığı tespit edilen Facebook görünümlü yeni bir mesajlaşma programı ortaya çıkarıldı
Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen askeri araçlar Kilis'e vardı
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı
Hasar riski yüksek araçlar ile taksi, minibüs, otobüs gibi araç gruplarındaki prim ve hasarı sigorta şirketleri arasında paylaştıracak "Riskli Sigortalılar Havuzu" modeli yürürlüğe girdi
Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından DEAŞ'tan temizlenen Cerablus'a dönenlerin sayısı 44 bin 643 oldu