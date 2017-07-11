21:16, 11 Temmuz 2017 Salı

2017 LYS sonuçları açıklandı | TIKLA ÖĞREN

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

2017-Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek.



LYS SONUÇLARINDA YER ALACAK BİLGİLER

LYS testlerindeki doğru ve yanlış cevap sayısı

YGS puanları ve başarı sıraları

LYS puanları ve başarı sıraları

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

LYS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Üniversite tercihleri, 18-26 Temmuz 2017 tarihleri arasında yapılacak.

TERCİHLER NASIL YAPILACAK?



Adaylar, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişecekler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak.



Adaylar bu kılavuza göre tercihlerini belirleyecekler.

2017-YGS’de ilgili puan türünde 150 ve üzeri puan alanlar ön lisans programlarını, 2017-YGS/LYS'lerde ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar yükseköğretim programlarını tercihleri arasında gösterebilecekler.

Adaylar tercihlerini yazmaları için bu kılavuzdaki boş tercih Listesinden yararlanabilirler.



Üzerinde çalışma yapılan liste ÖSYM’ye kesinlikle posta ile gönderilmemeli veya elden teslim etmek için girişimde bulunulmamalıdır. Böyle bir liste ÖSYM’de hiçbir şekilde işleme konulmayacak.

Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerli olacak.

Tercihler, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile ÖSYM'nin http://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapılacak.



Adaylar, tercihlerini internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz (posta, fax, elektronik posta vb.).