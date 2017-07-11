Almanya G20 Zirvesi'nde 32 gazetecinin akreditasyonunu iptal etti

Almanya'nın Hamburg kentinde 7-8 Temmuz'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen 32 gazetecinin, güvenlik nedenleri dolayısıyla akreditasyonunun iptal edildiği bildirildi.
Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, yaptığı yazılı açıklamada, G20 Liderler Zirvesi için toplam 5 bin 101 gazetecinin akreditasyon yaptırdığını ancak bunlardan 32'sinin akreditasyonunun iptal edildiğini ifade etti.
Federal Kriminal Dairesinin (BKA) ve Federal Basın Dairesi'nin söz konusu karara birlikte vardıklarını vurgulayan Seibert, akreditasyon iptalinin güvenlik gerekçesiyle alındığını belirtti.
Açıklamada, ayrıca 9 gazetecinin G20 Liderler Zirvesi basın merkezinde akreditasyon kartlarına el konulduğu ve diğer akreditasyonu iptal edilen 23 gazetecinin ise zirveye hiç gelmedikleri kaydedildi.
Alman Gazeteciler Birliği (DJV) Başkanı Frank Überall, güvenlik birimlerinin söz konusu uygulamasını eleştirmişti.
Almanya hükümet Sözcüsü Seibert, 7-8 Temmuz'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen 32 gazetecinin akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı
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