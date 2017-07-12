Hollanda'da Srebrenitsa katliamı kurbanları anıldı | FOTO

Hollanda'nın Lahey kentinde Het Plein meydanında 6 kurum tarafından 22 yıldır geleneksel olarak düzenlenen anma programına yaklaşık 700 kişi katıldı.
Kadınlardan oluşan koronun ilahiler seslendirdiği programda, Srebrenitsa'da katletilen 71 kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Meydanda, Bosna Hersek'te 1995 yılındaki Srebrenitsa Soykırımı'ndan kaçmak isteyen sivil Boşnakların kullandığı ve halk arasında "Ölüm Yolu" olarak da nitelendirilen güzergahta soykırım kurbanları anısına düzenlenen Barış Yürüyüşü'nü temsilen yürüyüş yapıldı.
Duygulu anların yaşandığı programda, Bosna Hersek'te Potoçari Anıt Mezarlığı'na yeni defnedilen soykırımda hayatını kaybeden 71 kişinin isimlerinin yazılı olduğu beyaz balonlar katılımcılar tarafından gökyüzüne bırakıldı.
Bazı Hollandalı milletvekillerinin de bulunduğu anma programında Hollandalı Türklerin kurduğu Denk Partisinden 3 milletvekili de hazır bulundu.
Denk Partisinin siyasi lideri Tunahan Kuzu, yaptığı açıklamada, "Bundan daha 22 yıl önce sözde medeniyetin göbeğinde yaşanan soykırıma Hollanda hükümeti ve uluslararası toplum kayıtsız kaldı. Bu, Hollanda tarihine silinmeyecek bir leke olarak geçmiş bir olaydır. Bu yüzden daha kapsamlı olarak anmak gerekiyor. Hollanda hükümeti burada yaşayan Bosna halkının acılarını dindirmek için elinden gelenin daha fazlasını yapmalı." dedi.
Bu tür acıların bir daha yaşanmaması için insanlığın uyanması, birleşmesi, fitne ve fesata fırsat vermemesi gerektiğini söyleyen Denk Partisi kurucularından milletvekili Selçuk Öztürk de "Acı olan 22 yıldır düzenlenen bu anma gününde, daha iki yıldır Hollanda Savunma Bakanlığının binasında Hollanda bayrağı yarıya indiriliyor. Ve maalesef katılımcılar tahtadan yapılmış bir seyyar anıtın etrafında anma gününü yapıyorlar. Biz kalıcı bir anıtın olması gerektiğini düşündüğümüz için biz Denk Partisi olarak bunun mücadelesini veriyoruz." ifadelerini kullandı.
Bugünün acı ve duygu dolu bir gün olduğunu aktaran Hollanda Bosna İslam Federasyonu Başkanı Sead Siocic ise, "Anmaya çok sayıda kişinin katılması beni sevindirdi. Bunun önümüzdeki yıllarda da bu şekilde devam etmesini istiyorum, çünkü Srebrenitsa katliamını ve dünyanın farklı yerlerindeki katliamları unutmamamız lazım. Srebrenitsa katliamının bir daha hiç yaşanmaması lazım." değerlendirmesinde bulundu.
Hollanda'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybedenler anıldı
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