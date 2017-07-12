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03:04, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Filistin
Güncelleme: 01:18, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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BM'den İsrail'in yeni işgal planına kınama
BM'den İsrail'in yeni işgal planına kınama

BM'den, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni işgal birimi inşası projesine kınama geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni işgal birimi inşası projesini kınadı.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs'e yeni konutlar inşa etme çalışmalarının "alarm verici" olduğu bildirildi.

Kudüs Bölge Planlama Komitesinin, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde ek konut inşası planları hazırlamasından BM'nin endişe ettiği kaydedilen açıklamada, bu planların hayata geçmesinin halen bölgede oturan Filistinlilerin zorla tahliyesi sonucunu doğurabileceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Barışa ve iki devletli çözüme zarar veren tüm tek yanlı eylemleri bir kez daha kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

İsrail, işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerine ilave olarak bin 500 konut daha inşa etmeyi planlıyor.



İlgili Konular BM Birleşmiş Milletler İsrail filistin
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