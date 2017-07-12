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03:04, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
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Güncelleme: 02:35, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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6 ildeki FETÖ operasyonunda 14 astsubaya gözaltı
6 ildeki FETÖ operasyonunda 14 astsubaya gözaltı

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 astsubay gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubay gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantılı oldukları iddia edilen 14 astsubay hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Konya, Ankara, Manisa, Elazığ, Yalova ve Erzurum'da düzenledikleri operasyonda aralarında Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görev yapanların da bulunduğu 14 astsubayı gözaltına aldı.

Zanlılar, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından, İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Zanlıların muhabere, istihbarat, harekat, hava istihbarat ve maliye birimlerinde görevli olduğu öğrenildi.



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