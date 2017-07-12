ABD'den 'Srebrenitsa' açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Srebrenitsa Soykırımının 22. Yıl Dönümü" başlığıyla yazılı bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Bugün Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü anılıyor. Amerikan halkı, Bosna-Hersek halkıyla birlikte soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor." ifadesi kullanıldı.
8 binden fazla yetişkin erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtilen soykırımla ilgili olarak, "O zamanki korkuyu asla unutmayacağız. Yorulmadan adalet arayıp, soykırımı inkar çabalarını çürüterek, hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.
ABD'nin, soykırımda hayatını kaybedenler kadar hayatta olanlara karşı da sorumluluğunun bulunduğu belirtilen açıklamada, "Ancak yeni nesillere daha iyi bir gelecek inşa ederek Srebrenitsa kurbanlarını gerçekten anabiliriz." ifadesi kullanıldı. Bunun için Bosna-Herseklilerin birlik içinde daha iyi bir gelecek için çalışmalarının da önemli olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamanın sonunda ise ABD'nin Bosna-Hersek ile güçlü bir dostluğunun bulunduğu ve bu yakınlığın ortak amaçlar doğrultusunda devam edeceği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığınca, Srebrenitsa soykırımının 22. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapıldı
Katar, KİK üyesi bazı ülkeleri "Riyad Anlaşması" ve "Tamamlayıcı Anlaşma"ya ait belgeleri basına sızdırmakla suçladı
BM'den, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni işgal birimi inşası projesine kınama geldi
Hollanda'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybedenler anıldı
Almanya hükümet Sözcüsü Seibert, 7-8 Temmuz'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen 32 gazetecinin akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı
Muhalefetteki Goran ve Komel adlı iki önemli oluşum, IKBY Başkanı Barzani'ye "bağımsızlık referandumunu ertelemesi" çağrısında bulundu
BM raporu, mevcut durumun sürmesi halinde 2020'den sonra kuşatma altındaki Gazze'nin yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacağını gösterdi
İİT İslamofobi Gözlemevi'nin raporunda, ABD'deki başkanlık seçimleri, göçmenler konusu ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi gibi etkenlerin dünya genelinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algının artmasında payı olduğu belirtildi
"Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi" Başkanı Büyükelçi Muhammed el-İmadi, Katar'ın son 5 yılda Gazze'de yaklaşık 500 milyon dolarlık projelere imza attığını belirterek, Katar'ın Filistin davasına desteğini sürdüreceğini vurguladı
Irak'ın Kerkük kentindeki Araplar, 2014'ten bu yana DEAŞ'ın elinde olanHavice ilçesinin bir an önce kurtarılmasını talep ediyor
İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'nda kabul edilen bir kararda, İİT Polis Merkezi'nin İstanbul'da faaliyete geçmesine tüm üyelerin ilkesel ve kolektif destek verdiği vurgulandı
Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybeden 71 kurbanın cenazesi, Potoçari Anıt Mezarlığı’nda defnedildi
Avustralya'da yapılan bir araştırma, ülkede İslamofobik saldırılara en çok kadınların maruz kaldığını ortaya çıkardı
Katar ile dört Arap ülkesi arasındaki krize çözüm bulmak için bu ülkede bulunan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın danışmanından açıklama geldi. ABD'li danışman, "ABD ile Katar terörle mücadele mutabakatı imzaladı" dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, "Kuzey Kore'nin nükleer sorununu çözecek anahtar bizim elimizde değil. Sorunun kaynağı Çin de değil" açıklamasında bulundu
ABD Başkanı Trump'ın da izleyeceği askeri geçit töreninde 11 bin polis ve jandarma görev yapacak