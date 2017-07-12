Güncelleme: 02:18, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

ABD'den 'Srebrenitsa' açıklaması

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından, "Srebrenitsa Soykırımının 22. Yıl Dönümü" başlığıyla yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bugün Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü anılıyor. Amerikan halkı, Bosna-Hersek halkıyla birlikte soykırımda hayatını kaybedenleri anıyor." ifadesi kullanıldı.

8 binden fazla yetişkin erkek ve çocuğun hayatını kaybettiği belirtilen soykırımla ilgili olarak, "O zamanki korkuyu asla unutmayacağız. Yorulmadan adalet arayıp, soykırımı inkar çabalarını çürüterek, hayatlarını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesine yer verildi.

Yeni nesillere daha iyi bir gelecek vurgusu

ABD'nin, soykırımda hayatını kaybedenler kadar hayatta olanlara karşı da sorumluluğunun bulunduğu belirtilen açıklamada, "Ancak yeni nesillere daha iyi bir gelecek inşa ederek Srebrenitsa kurbanlarını gerçekten anabiliriz." ifadesi kullanıldı. Bunun için Bosna-Herseklilerin birlik içinde daha iyi bir gelecek için çalışmalarının da önemli olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamanın sonunda ise ABD'nin Bosna-Hersek ile güçlü bir dostluğunun bulunduğu ve bu yakınlığın ortak amaçlar doğrultusunda devam edeceği bildirildi.