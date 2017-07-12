Güncelleme: 08:26, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Konya'daki operasyonda 5 DEAŞ üyesi öldürüldü | FOTO





Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada, 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Konya'nın merkez Meram ilçesinde, DEAŞ'a yönelik operasyon yapan polis ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese baskın düzenledi. Operasyonda, Meram ilçesi Dörttokka Caddesi'ndeki bir evde ekipler ile DEAŞ üyeleri arasında çatışma çıktı. Takviye birlikler gönderilen bölgedeki operasyonda 5 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi. Çatışmada, 4 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memurları, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Konya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkez Meram ilçesi Dutlukır Mevkisi'nde bulunan askeri birliklerin personel servis ve özel araçlarının güzergahındaki ikamet ve işyerlerine yönelik önleyici güvenlik tedbirleri kapsamında çalışmalar yapıldığı belirtildi. Bu çalışmalarda Dörttokka Caddesi'ndeki müstakil binayı kiralayan A. Y'nin DEAŞ örgütü mensubu olmak suçundan adli makamlarca arandığının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, hakkında gözaltı kararı bulunan A.Y'nin yakalanması amacıyla sabah saatlerinde belirtilen adrese operasyon düzenlendiği bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Operasyon gerçekleştirilen binada yapılan ilk aramada, 5 adet kalaşnikof uzun namlulu tüfek, 1 adet tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mühimmat ele geçirilmiş olup, ele geçirilen şahısların kimliklerinin tespitine yönelik çalışmalara devam edilmektedir."

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.