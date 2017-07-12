08:23, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Hamas lideri Heniye'den birlik ve ulusal mutabakat çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki Filistin Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşanHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Filistin meselesinin, halkının ve İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bu nedenle herkesin ortaklık kurması ve bölünmenin sona ermesi gerektiğini söyledi.

"Hamas, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır." diyen Heniye, Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir çatı altında olması için omuz omuza verilmesi çağrısında bulundu.