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11:56, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Filistin
08:23, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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Hamas lideri Heniye'den birlik ve ulusal mutabakat çağrısı
Hamas lideri Heniye'den birlik ve ulusal mutabakat çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır olduğunu bildirdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki Filistin Üniversitesi öğrencilerinin mezuniyet töreninde konuşanHamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Filistin meselesinin, halkının ve İslam dünyasının zor bir dönemden geçtiğine dikkati çekerek, bu nedenle herkesin ortaklık kurması ve bölünmenin sona ermesi gerektiğini söyledi.

"Hamas, Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır." diyen Heniye, Batı Şeria ve Gazze'nin tek bir çatı altında olması için omuz omuza verilmesi çağrısında bulundu.



İlgili Konular Heniye Hamas İsrail filistin
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