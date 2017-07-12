Göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkeler belli oldu

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gallup şirketine 160'tan fazla ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.
Araştırmada yetişkin deneklere "İmkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister misiniz?", "Başka bir ülkeye önümüzdeki bir yıl içinde göç etme planınız var mı?" ve "Önümüzdeki bir yıl içinde başka ülkeye göç etmek için herhangi bir hazırlık yaptınız mı?" soruları yöneltildi.
Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği, 66 milyon kişinin bir yıl içinde göç etmeyi planladığı, 23 milyon kişinin ise bu amaçla hazırlıklara başladığı belirlendi.
Raporda potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğu dikkati çekti.
Türkiye en göç edilmek istenilen ülkeler arasında 15. sırada yer aldı. Göç etmek isteyenlerin büyük çoğunluğu Afrika ve Asya'da yaşayan kişilerden oluştu.
ABD Başkanı Trump'a, sosyal medya platformu Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldı
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü
İşgal güçleri Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdü, bazılarını da yaraladı
Suriye'de Esed güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması dolayısıyla Irak Başbakanı İbadi'yi arayarak tebrik etti
BM Uluslararası Göç Örgütü raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğunu ortaya koydu
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye, Hamas'ın Filistinli gruplar arasındaki bölünmenin son bulması ve ulusal mutabakatın yeniden sağlanması için hazır olduğunu bildirdi
Beyaz Saray, perşembe günü Fransa'ya gidecek ABD Başkanı Donald Trump'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile "Suriye" ve "terörle mücadele" konularını konuşacağını bildirdi
ABD Dışişleri Bakanlığınca, Srebrenitsa soykırımının 22. yılı dolayısıyla yazılı bir açıklama yapıldı
Katar, KİK üyesi bazı ülkeleri "Riyad Anlaşması" ve "Tamamlayıcı Anlaşma"ya ait belgeleri basına sızdırmakla suçladı
BM'den, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yeni işgal birimi inşası projesine kınama geldi
Hollanda'da Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da 1995 yılında gerçekleştirilen soykırımda hayatını kaybedenler anıldı
Almanya hükümet Sözcüsü Seibert, 7-8 Temmuz'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek isteyen 32 gazetecinin akreditasyonunun iptal edildiğini açıkladı
Muhalefetteki Goran ve Komel adlı iki önemli oluşum, IKBY Başkanı Barzani'ye "bağımsızlık referandumunu ertelemesi" çağrısında bulundu
BM raporu, mevcut durumun sürmesi halinde 2020'den sonra kuşatma altındaki Gazze'nin yaşanabilir bir yer olmaktan çıkacağını gösterdi
İİT İslamofobi Gözlemevi'nin raporunda, ABD'deki başkanlık seçimleri, göçmenler konusu ve Avrupa'da aşırı sağın yükselmesi gibi etkenlerin dünya genelinde İslam'a ve Müslümanlara yönelik olumsuz algının artmasında payı olduğu belirtildi