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11:56, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
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08:30, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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Göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkeler belli oldu
Göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkeler belli oldu

BM Uluslararası Göç Örgütü raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğunu ortaya koydu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Gallup şirketine 160'tan fazla ülkede yaptırdığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmada yetişkin deneklere "İmkanınız olsa kalıcı olarak başka bir ülkeye göç etmek ister misiniz?", "Başka bir ülkeye önümüzdeki bir yıl içinde göç etme planınız var mı?" ve "Önümüzdeki bir yıl içinde başka ülkeye göç etmek için herhangi bir hazırlık yaptınız mı?" soruları yöneltildi.

Verilen cevaplara göre 710 milyon kişinin imkanı olsa başka bir ülkeye kalıcı olarak göç etmek istediği, 66 milyon kişinin bir yıl içinde göç etmeyi planladığı, 23 milyon kişinin ise bu amaçla hazırlıklara başladığı belirlendi.

EN ÇOK ABD'YE GİTMEK İSTİYORLAR

Raporda potansiyel göçmenlerin en çok gitmek istediği ülkelerin ABD, İngiltere, Suudi Arabistan, Fransa, Kanada, Almanya ve Güney Afrika, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğu dikkati çekti.

Türkiye en göç edilmek istenilen ülkeler arasında 15. sırada yer aldı. Göç etmek isteyenlerin büyük çoğunluğu Afrika ve Asya'da yaşayan kişilerden oluştu.



İlgili Konular Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Göçmen göç
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BM Uluslararası Göç Örgütü raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğunu ortaya koydu
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