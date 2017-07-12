08:54, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Trump'tan Irak Başbakanı İbadi'ye tebrik telefonu





ABD Başkanı Trump, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması dolayısıyla Irak Başbakanı İbadi'yi arayarak tebrik etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması dolayısıyla Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'yi arayarak tebrik ettiği bildirildi. Irak Başbakanlığından yapılan açıklamada, Trump'ın İbadi'yi telefonla arayarak, Musul'un DEAŞ'tan kurtarılmasından dolayı tebriklerini ilettiği duyuruldu. Açıklamada, Trump'ın, "Iraklı savaşçılar ve yönetimin cesaretine saygı duyduğunu ve takdir ettiğini", ayrıca "büyük zafer hikayelerinin tüm dünyada yankılanacağını" söylediği bilgisi paylaşıldı. İbadi'nin ise DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyon güçlerinin ülkesine verdiği destekten övgüyle söz ettiğine değinilen açıklamada, Irak Başbakanı'nın bunun yanı sıra "Iraklılar, ülkelerinin terörden kurtarılması için çok kurban verdi. Irak halkı, ülkeyi yönetecek olandır ve kimsenin egemenliğini, ülkesinin ve zenginliklerini ihlal etmesine izin vermeyecektir." dediği aktarıldı.

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