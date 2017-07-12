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11:56, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Dış Politika
Güncelleme: 08:59, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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SETA'dan Washington'da '15 Temmuz' paneli
SETA'dan Washington'da '15 Temmuz' paneli

SETA DC tarafından Washington'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişiminin Birinci Yılında Türkiye" panelinde, FETÖ'nün darbe girişimi ve ardından geçen bir yıllık süreç masaya yatırıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı Washington Ofisi (SETA DC) tarafından ABD'nin başkenti Washington'da organize edilen 15 Temmuz paneline katılan konuşmacılar, darbe girişiminin üzerinden geçen bir yılın ardından Fetullahçı Terör Örgütü'nün giderek zemin kaybettiğine dikkati çekti.

SETA DC tarafından ABD Kongresinde düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişiminin Birinci Yılında Türkiye" başlıklı panele Utah Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Hakan Yavuz, Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Nurşin Güney, SETA DC Direktörü Kadir Üstün ve SETA Vakfı Araştırmacısı Talha Köse konuşmacı olarak katıldı. Panelin moderatörlüğünü ise SETA DC Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat yaptı.

FETÖ'nün zihin yapılanmasını anlamadan eylemlerini anlamanın zor olduğuna işaret eden Talha Köse, örgütte mesihçi bir anlayış olduğunu ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in bu yolla adeta kutsandığını anlattı.

"TOPLUMDAKİ BEKLENTİ, DÜZENİN YENİDEN KURULMASIYDI"

Ana akım Sünni çizginin tamamen dışında hareket eden FETÖ'nün "tedbir" adı altında oldukları kişilerden farklı göründüklerini de vurgulayan Köse, bu yolla devlet ve bürokraside örgüt üyelerinin zaman içinde yükselip belli noktalara gelebildiklerini belirtti.

Darbe girişiminin ardından Türk milletinin başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere seçilmiş iktidara ve devlet mekanizmasına sahip çıktığını dile getiren Köse, "Toplumdaki temel beklenti, düzenin yeniden kurulmasıydı." dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin muhtemel aktörleriyle ilgili yapılan farklı değerlendirmeleri ele alan Hakan Yavuz ise geldiği nokta itibarıyla ancak FETÖ mensuplarının bu tür bir girişimde bulunabileceğine dikkati çekti.

Darbe girişimiyle ilgili diğer tezlerin güçlü ve tutarlı olmadığına değinen Yavuz, örgütün uzun yıllara dayanan gizli yapılanmasını bir gecede harcadığını ve Türk milletine kurşun sıkarak geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini söyledi.

DIŞ POLİTİKADA AK PARTİ HÜKÜMETİ İLE FETÖ ARASINDAKİ FARKLILIKLAR

Türk dış politikası bağlamında konuyu ele alan Nurşin Güneş ise 2011 yılından başlayarak AK Parti hükümeti ile FETÖ arasında dış politika yaklaşımı noktasındaki ciddi farklılıkların gün yüzüne çıkmaya başladığını kaydetti.

Hükümetin dış politika çizgisini yeniden düzenlemek durumunda kaldığına da vurgu yapan Güneş, darbe girişiminin Türkiye'nin özellikle Batı ile olan ilişkilerini olumsuz etkilediğini ve bu sürecin etkilerinin halen devam ettiğini dile getirdi.

17-25 ARALIK'TAN 15 TEMMUZ'A YAŞANAN SÜREÇ

FETÖ'nün ilk yıllarında bir eğitim hareketi gibi yola çıktığını ve zaman içinde yavaş yavaş siyasi kazanımlar elde ettiğini belirten Kadir Üstün ise örgütün seçilmiş hükümetten kendini üstün görmeye başladığını anlattı.

Siyasal taleplerini her geçen gün artıran FETÖ ile AK Parti arasındaki anlaşmazlığın kaçınılmaz olduğuna işaret eden Üstün, 17-25 Aralık sürecinden başlayarak 15 Temmuz darbe girişimine kadar yaşanan siyasi savaşın Türkiye'ye çok zor bir dönem yaşattığını vurguladı.



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