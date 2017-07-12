Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Temmuz 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- 15 Temmuz'un birinci yılı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.
- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına iştirak edecek.
(Ankara/12.00/14.30)
- Başbakan Binali Yıldırım, SETA'da "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"na katılacak.
(İstanbul/10.30)
- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde yabancı ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelecek.
(Ankara/10.00)
- Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyaretlerde bulunacak, şehitler için düzenlenecek mevlit programı ile sergi açılışına katılacak.
(Bayburt/11.30-15.30)
- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'ndaki "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalara" başlıklı, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışına iştirak edecek.
(Ankara/11.00)
- Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde ve sivil toplum örgütlerinde anma programları düzenlenecek.
(Brüksel//Paris/Roma/Londra/Washington)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Brüksel Temsilciliğini ve Belçika Diyanet Vakfını ziyaret edecek.
- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve AP'den bazı milletvekilleriyle ayrı ayrı görüşecek Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü kapsamında Türkler ile bir araya gelecek.
(Brüksel/10.00/21.00)
2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.
(TBMM/14.00)
EKONOMİ
1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile görüşecek.
(Ankara/10.00)
2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sarayönü'ndeki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, TİGEM 67. Geleneksel Hasat Bayramı ve Tarla Günü etkinliğine katılacak.
(Konya/16.00)
3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış oturumuna iştirak edecek.
(Angola)
4- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.
(İstanbul)
5- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Burkinalılar Bakanı Mamadou Alpha Barry ile görüşecek.
- Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.
(Vagadugu)
2- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.
(Musul)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.
(Riyad)
SPOR
1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.
2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de devam ediyor.
(Matosinhos)
3- Teniste sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon, İngiltere'de sürüyor.
(Londra)
4- Fransa Bisiklet Turu'na 11. etap yarışıyla devam edilecek.
(Eymet-Pau)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.
Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenecek "Srebrenitsa Soykırımı Kurbanlarını Anma Töreni"ne katılacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fildişi Sahili Cumhuriyeti'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi 44. Toplantısı'na katılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'da düzenlenen zirve kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yapacak
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmasının 30. yılı dolayısıyla gerçekleştirilen Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'yu resmi törenle karşılayacak.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşecek
Kazakistan'ın başkenti Astana'da Suriye konulu 5. toplantının ilk gününde ikili ve üçlü görüşmeler yapılacak.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya Köşkü'nde, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu kabul edecek.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin El Atiyye'yi kabul edecek
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi
Kıbrıs Konferansı, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in katılımıyla İsviçre'de başlayacak. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüşecek.
Dünya Tekvando Şampiyonası, Güney Kore'de sürüyor.