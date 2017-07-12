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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Temmuz 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 12 Temmuz 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- 15 Temmuz'un birinci yılı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Kabul Salonu'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminin birinci yılı kapsamında, yabancı sermayeli yatırımcılarla yapılacak toplantıya katılacak.

- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde "Meydanların Dili Sergisi"nin açılışına ve "15 Temmuz Milli İrade Zaferinin Analizi Kitabı"nın tanıtımına iştirak edecek.

(Ankara/12.00/14.30) 

- Başbakan Binali Yıldırım, SETA'da "Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/10.30) 

- Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü’nde yabancı ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

(Ankara/10.00) 

- Maliye Bakanı Naci Ağbal, ziyaretlerde bulunacak, şehitler için düzenlenecek mevlit programı ile sergi açılışına katılacak.

(Bayburt/11.30-15.30) 

- Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, Ahmet Hamdi Akseki Camisi Sergi Salonu'ndaki "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Selalara" başlıklı, 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

- Yurt dışındaki Türk temsilciliklerinde ve sivil toplum örgütlerinde anma programları düzenlenecek.

(Brüksel//Paris/Roma/Londra/Washington) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00)

 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitüsü Brüksel Temsilciliğini ve Belçika Diyanet Vakfını ziyaret edecek.

- Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Antonio Tajani ve AP'den bazı milletvekilleriyle ayrı ayrı görüşecek Kurtulmuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü yıl dönümü kapsamında Türkler ile bir araya gelecek.

(Brüksel/10.00/21.00)

2- TBMM Anayasa Komisyonunda, Meclis İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.00)

 

EKONOMİ

1- Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Ahmed bin Casim bin Muhammed Al Sani ile görüşecek.

(Ankara/10.00) 

2- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Sarayönü'ndeki Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, TİGEM 67. Geleneksel Hasat Bayramı ve Tarla Günü etkinliğine katılacak.

(Konya/16.00) 

3- Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, ikili görüşmelerde bulunacak, Türkiye-Angola Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) kapanış oturumuna iştirak edecek.

(Angola)

4- Anadolu Ajansının global iletişim sponsoru olduğu 22. Dünya Petrol Kongresi, İstanbul Kongre Merkezi'nde devam ediyor.

(İstanbul) 

5- TÜİK, mayıs ayı dış ticaret endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

 

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Burkina Faso Dışişleri, İşbirliği ve Yurtdışında Yaşayan Burkinalılar Bakanı Mamadou Alpha Barry ile görüşecek.

- Burkina Faso Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edilecek Çavuşoğlu, basın toplantısı düzenleyecek.

(Vagadugu) 

2- Musul kent merkezinin DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Musul) 

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana) 

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.

(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)

5- Katar ile bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz izleniyor.

(Riyad) 


SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda ilk maçlar tamamlanacak.

2- Avrupa 20 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Şampiyonası Portekiz'de devam ediyor.

(Matosinhos)

3- Teniste sezonun üçüncü Grand Slam Turnuvası Wimbledon, İngiltere'de sürüyor.

(Londra) 

4- Fransa Bisiklet Turu'na 11. etap yarışıyla devam edilecek.

(Eymet-Pau)



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