Açığa alınan eski TRT çalışanlarına gözaltı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, ByLock kullandığı belirlenen eski 34 TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar doğrultusunda gözaltı işlemlerine başlandı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
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