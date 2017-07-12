Açığa alınan eski TRT çalışanlarına gözaltı

Suriyeli kadının katillerinden ceza indirimi için yeni taktik iddiası

Sakarya'da katledilen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi. Ailenin avukatı Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.