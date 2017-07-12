Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'na saldırdı: 10 ölü

Göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkeler belli oldu

BM Uluslararası Göç Örgütü raporu, dünya genelinde 710 milyon kişinin başka ülkelere göç etmek istediğini, göç etmeyi düşünenlerin en fazla olduğu ülkelerin ise Nijerya, Hindistan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Sudan, Bangladeş ve Çin olduğunu ortaya koydu