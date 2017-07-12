İZDENİZ'de grev başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye Denizciler Sendikası (TDS), İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZDENİZ AŞ ile toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine, daha önce alınan grev kararını Bostanlı Vapur İskelesi'ne asarak uygulamaya koydu.
Saat 06.00'da Bostanlı Vapur İskelesi'ne gelen İZDENİZ çalışanları ve sendika yönetimi, hazırladıkları "Bu iş yerinde grev vardır" yazısını, davul zurna eşliğinde iş yerinin kapısına astı.
Grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi. Grev boyunca körfezde çalışan hem yolcu hem de arabalı vapurlar İzmirlilere hizmet vermeyecek.
Sabah saatlerinde işlerine gitmek için iskeleye gelen vatandaşlar, grev kararını öğrenince otobüslere yöneldi.
66 YILDIR İLK KEZ GREVE GİDİLDİ
TDS Genel Başkanı Hasan Pekdemir, Bostanlı Vapur İskelesi'nde grevle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, 66 yıllık denizcilik sendikası tarihinde ilk kez grev uygulamasına gittiklerini söyledi.
Sendika olarak diyalogdan yana olduklarını belirten Pekdemir, "Maalesef İzmir Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız toplu iş görüşmelerinde bir sonuç alamadık. Dün akşam geç saatlere kadar Türk-İş bölge temsilcisi arkadaşlar ile Aziz Başkan ile yaptığımız görüşmelerden de maalesef bir sonuç alamadık. Dolayısıyla görüşmelerden bir sonuç alamayınca da bu sabah itibarıyla grevi uygulamak durumunda kaldık." dedi.
Hasan Pekdemir, 60 gün önce grev kararı aldıklarını ve hiç bir kötü niyetlerinin olmadığını aktararak, "Biz kötü niyetli olsak bunu bayramda da yapardık. Amacımız burada İzmir halkını sıkıntıya sokmak değil, amacımız çözüm yolu üretmek. Maalesef şu ana kadar bizim uzattığımız barış elini tutan kimse olmadı. Biz de greve gitmek zorunda kaldık." şeklinde konuştu.
İzmir Büyükşehir Belediyesinin tutumuna dikkati çeken Pakdemir, şöyle konuştu:
"Bizim anlaşamadığımız nokta şu; Bunlar 2016 Ağustos ayında 2'nci sicile geçtiler. 2'nci sicil şu demek; Devlete vergi vermezler. Bu vermedikleri vergiyi biz çalışanlara ücret olarak 'zam verdik' diyorlar. Biz de diyoruz ki 2016 yılında bunu zaten vermeniz gerekiyordu. Yılbaşından sonra normal bir zam almamız gerekiyordu. Daha önceden hep emsal aldığımız, hükümet ile Türk-İş'in arasında yapılmış olan kamu protokol çerçevesi civarındaydı. Bize dediği sadece '2016 yılının devlete ödemediğiniz vergisini alın, çekin gidin, zam yok. Hiç bir para pul ödemiyorum' diye, bunu zam verdim olarak söylüyor İzmir Büyükşehir Belediyesi. Böyle bir yaklaşımda anlaşmamız söz konusu değil."
TDS Genel Başkanı Pakdemir, grevi, anlaşmaya varıncaya kadar devam ettireceklerini de sözlerine ekledi.
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