Üniversite tercihleri 18 Temmuz'da alınacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2017-ÖSYS tercih işlemlerinin 18 Temmuz'da başlayacağını ve 26 Temmuz'da sona ereceğini bildirdi.
ÖSYM'nin internet sitesinde yaptığı duyuruda, 2017-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun, ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandığı kaydedildi.
Duyuruya göre, ÖSYS tercih işlemleri 18 Temmuz'da başlayacak ve 26 Temmuz saat 23.59'da sona erecek. Adaylar tercihlerini,18 -26 Temmuz tarihlerinde, kılavuzda yer alan kurallara göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacak.
Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak.
Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak. Adayların, kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki TC kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları uyarısında bulunuldu.
TC kimlik numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacak.
Adaylar, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacak. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılacak.
KILAVUZ VE SÜRE UYARISI
Adayların, tercihlerinin ÖSYM'ye ulaştığından emin olmak için ekranda "2017-ÖSYS Tercihleriniz ÖSYM'ye bildirilmiştir." ifadesini görmeleri gerekiyor.
Adayların tercih işlemini tamamladıktan sonra "tercih süresi" içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeleri ve yazıcıdan tercih listesinin bir dökümünü edinerek saklamaları da isteniyor.
Adaylar, tercih bildirim işlemini tamamladıktan sonra, "tercih süresi" içerisinde "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapılabilecek.
Duyuruda, süre bitiminden sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacağı ve gönderilen düzeltme/değişiklik taleplerini içerir dilekçelerin işleme alınmayacağı belirtildi.
Tercih yapacak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerektiği vurgulandı. Adaylara, "Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü" mutlaka okumaları, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihlerini sonlandırmaları uyarısında bulunuldu.
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına 13 Temmuz'da devam edilecek
TSK'dan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personelin ihraç edildiği bildirildi
ÖSYM, üniversite tercihi yapacak adaylar için 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinde yayımladı
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'deki grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi
Malatya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ soruşturmaları kapsamında, ByLock kullanıcısı 34 eski TRT çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
SETA DC tarafından Washington'da düzenlenen "15 Temmuz Darbe Girişiminin Birinci Yılında Türkiye" panelinde, FETÖ'nün darbe girişimi ve ardından geçen bir yıllık süreç masaya yatırıldı
Konya'da DEAŞ'a yönelik operasyonda çıkan çatışmada, 5 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Müftüoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias'ın Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalmasında Türkiye'yi suçlamasının, müzakerelerin ülkesinin ve Kıbrıs Rum tarafı yüzünden çöktüğünü örtbas etme gayreti olduğunu belirtti
Konya merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 14 astsubay gözaltına alındı
Emniyet Genel Müdürlüğünce teşkilat dışından 2 bin 200 komiser yardımcısı adayı öğrenci alınacak
LYS sonuçları açıklandı. Sonuçlara, ÖSYM'nin internet sitesi "https://sonuc.osym.gov.tr" üzerinden ulaşılabilecek
Antalya'da FETÖ/PDY yönelik soruşturma kapsamında özel bir etüt merkezine düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Sakarya'da katledilen Suriyeli hamile kadının eşi er-Rahmun, "Türk halkı bizim kardeşimizdir. Bize hep kardeşçe yaklaştılar. Katillerle de aramızda husumet yoktu. Her gün yemeğimizi paylaşırdık" dedi. Ailenin avukatı Gökdemir de, "Cinayet zanlılarıyla öldürülen kadının eşi arasında husumet yok. Birileri onlara akıl vermiş olacak ki zanlılar, ceza indirimi almak için varmış gibi konuşuyor." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hatay, Bitlis ve Hakkari'de şehit olan polislerin ve askerlerin ailelerine taziyelerini iletti
Danıştay Başkanlığındaki 4 yıllık görev süresi dolan Zerrin Güngör, yeniden Danıştay Başkanı seçildi