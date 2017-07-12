15 Temmuz sonrası TSK'dan 8 bin personel ihraç edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinden, FETÖ darbe girişimi sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personel ihraç edildi, 786 kişi hakkında geçici görevden uzaklaştırma kararı alındı.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarından çok sayıda personel, FETÖ ile bağlantılı oldukları iddiasıyla ihraç edildi, geçici olarak görevlerinden uzaklaştırıldı.
Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen personel sayısı 4 bin 801 oldu. Bunların 87'sini generaller oluştururken 2 bin 538 subay, bin 16 astsubay, bin 87 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 73 işçi/memurun Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile bağı kesildi. Darbe girişiminin ardından 140 personel hakkında ise geçici olarak görevlerinden uzaklaştırma kararı alındı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise 31 amiralin ilişiği kesildi. Bunların yanı sıra 646'sı subay, 368'i astsubay, 30'u uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ve 27'si memur/işçi olmak üzere bin 102 personel ihraç edildi.
Komutanlıkta 121'i subay olmak üzere 231 personel görevden uzaklaştırıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanlığında ise ihraç edilen personel sayısı bin 752 oldu. Bunların 32'sini generaller oluştururken bin 103 subay, 536 astsubay, 55 uzman erbaş, sözleşmeli erbaş/er ile 26 memur/işçinin Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiği kesildi. Hava Kuvvetleri Komutanlığında 415 personele ilişkin de geçici görevden uzaklaştırma kararı verildi.
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