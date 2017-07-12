11:32, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Özbekistan'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Raşid Meredov'u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mirziyayev, Meredov ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki siyasi, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sına ulaşım ve taşımacılık, kültürel ve insani alanlardaki karşılıklı iş birliğinin sürekli gelişmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Görüşmede, iki ülke cumhurbaşkanlarının bu yıl yaptıkları görüşmelerin Özbekistan ile Türkmenistan arasındaki iş birliğini yeni düzeye taşıdığı ve daha önce imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşması'nın hayata geçirilmesini sağladığı vurgulandı.

Ayrıca görüşmede, iki ülke işletme ve şirketleri tarafından toplam 200 milyon dolarlık ortak proje ve anlaşmaların hayata geçirilmekte olduğu aktarıldı.

İki ülke arasındaki yapıcı iş birliğinin genişletilmesi ve stratejik ortaklığın pekiştirilmesine yönelik yeni ortaklık alanlarının belirlenmesi ve potansiyel projelerin birlikte hayata geçirilmesi konularının ele alındığı görüşmede, taraflar güncel bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde de bulundu.

Meredov, daha sonra Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelerek ikili temaslarda bulundu.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesi imkanlarını ele alan iki bakan, taraflar arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi yönünden yılın ilk yarısının verimli geçmesinden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Meredov, temaslarına ilişkin basına yaptığı açıklamada, iki ülke liderlerinin açık, güvenilir ve dostça ilişkilerinin Özbekistan ve Türkmenistan arasındaki iş birliğinin gelişmesine katı sağladığını belirterek, geniş kapsamlı ve çok verimli bu iş birliğinin iki ülke halklarının menfaatine hizmet ettiğini dile getirdi.

Meredov, "Özbek ve Türkmen halkları kardeş ve yakın komşulardır. Bizim tarihimiz bir, dilimiz ve değerlerimiz aynı ve bu kültürel ve insani iş birliğinin daha da geliştirilmesinde önemli etkendir." dedi.