Güncelleme: 11:39, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Twitter'da engellediği takipçilerinden Trump'a dava





ABD Başkanı Trump'a, sosyal medya platformu Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'a, sosyal medya platformu Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldığı bildirildi. BBC ve CNN'de yer alan haberlerde, davanın, Columbia Üniversitesinde ifade özgürlüğü savunuculuğu yapan Şövalye Anayasa Enstitüsü ve 7 kişi tarafından açıldığı belirtildi. Dava dilekçesinde, Trump'ın, tweetlerine karşılık veren veya eleştirel yorumlar yapan 7 takipçinin, Başkan veya yardımcıları tarafından engellenmesinin, anayasanın ifade özgürlüğüyle ilgili maddesinin ihlali olduğu ifade edildi. Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer ve Sosyal Medya Yöneticisi Daniel Scavino'nun adları, dilekçede Trump'ın takipçilerini engellemekle itham edilen yardımcıları olarak geçti. ABD Başkanının "@realDonaldTrump" adresli Twitter hesabının 33,7 milyon takipçisi bulunuyor.

İlgili Konular Twitter trump ABD

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.