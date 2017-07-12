11:42, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Erdoğan'a suikast timi yeniden hakim karşısına çıkıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına 13 Temmuz'da devam edilecek.

Adliye binasındaki salonların fiziki yetersizliği nedeniyle daha uygun olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasıyla yargılama sürdürülecek.

Davanın üçüncü duruşmasında, İzmir Çiğli 2. Jet Ana Üs Komutanlığından gönderilen hard diskteki görüntü kayıtları, Muharebe Arama Kurtarma (MAK) deposu ve helikopter bölgesindeki faaliyetlerin görüntüleri bilirkişi tarafından rapor halinde Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunulacak.

Daha önce dosyaya gönderilen uçuşlardaki ses kayıtları, bilirkişilerce incelenerek darbe teşebbüsünün yaşandığı 15 Temmuz 2016 gecesi 00.00-06.00 saatlerinde Marmaris bölgesindeki helikopter hava trafiğinin tespit sonucu fotoğraf karesi olarak mahkemeye gönderilecek.

Duruşmada, olay yerinde keşif yapılıp yapılmayacağı bilirkişi raporlarının incelenmesinin ardından karara bağlanacak.

112 İHBAR HATTININ KAYITLARI MAHKEMEYE SUNULACAK

Dalaman Hava Meydan Komutanlığınca gönderilen görüntülerin içinde bulunduğu dijital materyaller, bilirkişi tarafından hazırlanacak rapor ve fotoğraflarla mahkemeye sunulacak. 112 ihbar hattına yapılan kayıtları içeren CD'nin, yeniden bilirkişiye gönderilerek olay gecesi 22.00 ve 03.00 arasına ilişkin ihbar dökümleri de mahkeme başkanınca tekrar gözden geçirilecek.

Duruşmada, bilirkişi olarak atanan adli tıp uzmanı da dinlenecek.

ARA KARARDA TAHLİYE TALEPLERİ REDDEDİLMİŞTİ

Mahkeme heyeti, davanın ikinci duruşmasında tanıkların tamamının dinlenmemesi ve delillerin tamamen toplanmaması gibi gerekçelerle sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

Mahkeme, avukatları aracılığıyla davaya müşteki sıfatıyla katılma başvurusu yapan Başbakanlık ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın taleplerini kabul etmiş, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın talebini ise reddetmişti.

Firari sanıklar Fetullah Gülen, Burkay Karatepe ve Özcan Karacan hakkındaki yakalama kararının devamı, sanıklar Karatepe ile Karacan hakkındaki kırmızı bültenin ve sanık Gülen'in iadesi için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderilen evrakın sonuçlarının beklenmesine karar verilmişti.

İDDİANAME

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in bir numaralı sanık olarak yer aldığı iddianamede, sanıkların "Cumhurbaşkanına suikast", "anayasayı ihlal", "yasama organına karşı suç", "hükümete karşı suç", "silahlı terör örgütü yöneticisi olma", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme", "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs etme", "kasten öldürmeye teşebbüs", "zincirleme şekilde cebir ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama", "zincirleme şekilde silahla tehdit", "cumhurbaşkanına hakaret", "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevi nedeniyle hakaret", "kamu malına zarar verme", "mala zarar verme", "nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlali" ve "nitelikli yağma" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele saldırıyı gerçekleştiren FETÖ'nün suikast timindeki biri firari 37 eski asker için en az altışar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.