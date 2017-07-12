11:56, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

10 ilde FETÖ'nün 'askeri yapılanması'na operasyon



Foto: Arşiv

Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı bildirildi. Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Tekirdağ'ın yanı sıra Sakarya, Manisa, Kars, Kırıkkale, Hatay ve Diyarbakır'ın da arasında bulunduğu 10 ilde, FETÖ'nün askeri yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon düzenlenen adreslerde arama yapan polis ekipleri, bazı şüphelileri gözaltına aldı.

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