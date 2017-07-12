12:04, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Çanakkale'de 35 yabancı uyruklu yakalandı





Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı. Yasa dışı geçişle mücadele çalışması kapsamında bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Mobil Radar Timi, Bademli köyünden bir grubun lastik botla denize açıldığını tespit etti. Bunun üzerine bölgeye "TCSG 6" bot komutanlığı unsurlarınca operasyon düzenlendi. Operasyonda, Afganistan, Eritre ve Kongo uyruklu 35 kişi yakalandı. Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen yabancı uyruklulara yiyecek ve giysi yardımında bulunuldu. Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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