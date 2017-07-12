12:18, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Kazakistan'da vatandaşlıktan çıkarma yasası genişletildi





Nazarbayev terörizm için vatandaşlıktan çıkarma yasasını imzaladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan resmi basını, Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in, terörizm ve diğer ağır suçları işleyen vatandaşları, vatandaşlıktan çıkarmayı öngören yasayı imzaladığını bildirdi. Yeni yasaya göre terör saldırısı düzenleyenler, terör örgütüne ve faaliyetlerine katılanlar ceza olarak Kazakistan vatandaşlığından çıkartılacak. Bunun yanında soykırım, bölücü faaliyetler, aşırılık yanlısı gruplar kurmak ve onların faaliyetlerine katılmak gibi söz konusu yasanın 11 maddesinde öngörülen 16 suçtan dolayı vatandaşlara, vatandaşlıktan çıkarma cezası verilebilecek. Vatandaşlıktan çıkartma kararı yasal soruşturmanın ardından terör eylemlerin şiddeti ve sonuçlarının belirlenmesi üzerine mahkeme tarafından verilecek.





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