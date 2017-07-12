12:15, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Trump'ın oğlu, Rusya bağlantısını anlattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Trump Jr'ın, bir Rus avukatın Hillary Clinton'ın başkanlık seçim kampanyasına zarar verecek bilgiler verme önerisini kabul ettiği ortaya çıktı.



ABD Başkanı Donald Trump'ın oğlu Donald Trump Jr., Kremlin bağlantısı olan bir avukatla görüştüğü iddialarına konu olan e-posta yazışmalarını yayınladı.



Trump Jr. yazışmalar ile birlikte paylaştığı mesajında, "Herkese karşı şeffaf olabilmek adına Rob Goldstone ile yazışmalarını yayınladığını" belirtti.



Donald Trump Jr, babası ABD Başkanı Donald Trump'a söz konusu bağlantıyla ilgili bilgi verdiğini de ileri sürdü. Amerikan Fox News televizyonuna konuşan Trump Jr. "Çöpe atılmış bir 20 dakikaydı. Anlatmaya değecek bir şey değildi" şeklinde konuştu.



RUS BAĞLANTISINI KİM KURDU?



Söz konusu kişi Goldstone ise Trump Jr'ın Rus avukatla temasını sağlayan halkla ilişkiler uzmanı.



Bu yazışmalarda Goldstone'un bir Rus avukatın Hillary Clinton'ın başkanlık seçim kampanyasına zarar verecek bilgiler vermesi önerisini Trump Jr'ın kabul ettiği görülüyor.



Rob Goldstone mesajında bu durumun Rus hükümetinin Trump'a olan desteğinin bir parçası olduğunu söylüyor.



Goldstone yazışmada, Trump Jr.’a Azeri asıllı ünlü işadamı Aras Agalarov ve oğlu Emin'den de bahsediyor.



Goldstone, Emin ve babasının Moskova’da Rus başsavcı ile yaptıkları bir toplantıda kendilerine bazı resmi dökümanlar gösterildiğini ve bu bilgilerin Hillary Clinton’a zarar vereceğini belirtiyor.

Bir Rus avukat aracılığıyla kendisine aktarılacak bilgilerin "babası Donald Trump'a çok faydalı olacağını" da vurguluyor.



Trump Jr. mesajlara cevabında ise "Goldstone sana minnettarım, söylediklerine bayıldım" diyor.