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15:35, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Orta Asya
12:44, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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Kendi halkına yabancı Tacik liderden halka sesleniş
Kendi halkına yabancı Tacik liderden halka sesleniş

Tacikistan Devlet Başkanı çoğunluğu Müslüman olan halkına seslenerek "başörtüsü takmayın ve sakal bırakmayın" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman çoğunluğu Müslüman olan halkına dün yaptığı konuşmada seslenerek kadınların kullandığı başörtüsü ve siyah giysilerin Tacik geleneklerine uygun olmadığını ve uzun sakal bırakmanın dinle ilişkisi olmadığını söyledi.

"Allah'ı kalp ile sevin" diyen Rahman, dindar Müslümanlara takvalarını dış görüntü ile göstermeyi durdurmalarını tavsiye etti.

Tacik lider ayrıca insanları kendi kültür ve geleneklerini unutmamaya, gençleri ise internet üzerinden yapılan yabancı kültür ve geleneklere uymamaya davet etti.

8,5 milyon nüfusunun  yüzde 95'i Müslüman olan Tacikistan'ın eğitim kurumlarında kızların başörtüsü takması ve öğrencilerin camiye gitmesi yasak.

 



İlgili Konular tacikistan İmamali rahman
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