Çin'in 14 ülkedeki 'diplomat pandaları' | GRAFİKLİ

Çin'in 60 yıldır uyguladığı "panda diplomasisi", Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Almanya ziyareti vesilesiyle bu ülkeye verilen bir çift pandayla tekrar uluslararası kamuoyunun gündemine geldi.
Şi, G20 Liderler Zirvesi öncesi başkent Berlin'deki temasları sırasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bu ülkeye gönderilen 4 yaşındaki Mıngmıng ve 7 yaşındaki Çiaoçing panda çiftinin 15 sene kalacağı Panda Parkı'nı ziyaret etti.
Çin'in, Almanya'ya hediye ettiği panda çiftiyle dünya genelindeki "diplomat panda"larının sayısı 48'e ulaştı.
Pandalar, Çin'in ulusal değeri olarak uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.
Çin'in panda diplomasisi, 1957'de Sovyetler Birliği'ne hediye edilen Pingping ile başlamıştı. Ülkenin ilk diplomat pandası, iklim değişikliğine ayak uyduramadığı için dördüncü yılını tamamlayamadan hayatını kaybetmişti.
Dönemin Çin Başbakanı Cou Inlay, 1972'de Pekin'e, "buzları kırmak" için ziyarette bulunan ABD Başkanı Richard Nixon'a, Linlin ve Şingşing adlı iki pandayı ABD'ye hediye edebileceklerini belirtmişti.
ABD'ye gönderilen Linlin ve Şingşing, sadece ilk aylarında Washington'daki Ulusal Hayvanat Bahçesi'ne 1 milyon ziyaretçi çekerek Amerikan halkının gönlünü fethetmişti.
İlk denemenin başarısını gören Çinli yetkililer, ilerleyen yıllarda Japonya, Almanya, Fransa ve İngiltere'ye de ikili ilişkileri geliştirmek adına pandalar göndermeye başladı.
Resmi verilere göre, panda diplomasisinin başlatıldığı 1957'den 1982'ye kadar 9 ülkeye 23 panda gönderildi ve hiçbiri geri dönmedi.
Yurt dışına gönderilen pandaların çabuk rahatsızlanması ve erken yaşlarda ölmesi üzerine panda diplomasisi sorgulanmaya başladı.
Diğer ülkelerle ilişkilerini geliştirirken soyu tükenmekte olan pandaların korunmasını da garanti altına almak isteyen Çin, 1982'de hediye uygulamasını durdurdu ve 1984'de kiralama programını yürürlüğe soktu.
Plan, pandaların "büyükelçilik" vazifesinden "ticari ateşe" konumuna getirilmesini öngörüyordu.
ABD'deki onlarca kent, üç aylık panda kiralama programı için Çin'e milyonlarca dolar ödedi. Kendilerini diplomasiden sonra ticari açıdan da kanıtlayan pandalar, ülkelerinin gururu olmaya devam etti.
Yoğun yurt dışı seyahatleri yapan pandaların üreme oranındaki düşüş ve akrobatik şovlar için zorlu eğitim programları, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Bunun üzerine kiralama programını da iptal eden Çin, 1994'de "ortak bakım" planını başlattı.
Program kapsamında pandaların yaşamına ilişkin bilimsel araştırma yapmak isteyen alıcı ülkenin, Çin'e 10 yıllık konaklama için 10 milyon dolar ödemesi gerekiyor.
Bu program, uygulandığı son 23 senede, kapsamı ve tüm taraflara uygunluğu dolayısıyla kabul gördü. Meylun, Meyhuan ve Baobao, program kapsamında ABD'ye gönderilen ilk pandalar oldu.
Çin ile ABD arasında 2000'de yapılan ortak bakım anlaşması, bu ülkede doğan pandaların 4 yaşına geldiğinde Çin'e gönderilmesi şartını içeriyor.
Pekin yönetiminin, halen 14 ülkeyle uzun süreli ortak bakım anlaşması bulunuyor.
ABD'de 12, Japonya'da 8, Singapur'da 4, Malezya ve İspanya'da 3'er, İngiltere, Fransa, Almanya, Belçika, Avusturya, Kanada, Avustralya, Hollanda ve Tayland'da 2'şer olmak üzere dünya genelinde Çin'in halen 48 diplomat pandası bulunuyor.
Genç pandaların ayrılışı bu ülkelerde üzüntüye neden olsa da diplomat pandalar, Çinlilerin diğer ülke halklarıyla gönül bağının kuvvetlenmesinde başrol oynamaya devam ediyor.
Dünyada sadece bin 600 panda kaldığı sanılıyor. Doğal ortamlarının bozulması ve doğum oranlarının azalması nedeniyle tehdit altındaki türler arasında yer alan pandaların büyük bir kısmı, Çin'in orta kesimindeki bakım merkezlerinde bulunuyor.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı
Antarktika'da Londra'nın dört katı büyüklüğünde trilyon tonluk buz dağı koptu. Bu şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri.
ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda PKK elebaşı Öcalanlı arma olan bir örgüt mensubunun fotoğrafı kullanıldı
Brezilya'da işçi ve işverenler arasında çalışma yasasının bazı hükümlerini etkisiz kılabilen geçici iş sözleşmeleri yapılabilmesinin yolunu açan reform yasallaştı
Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan biri darp edilmiş şekilde 3 kaçağın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde "Geri itme" de denilen uygulama ile Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına bırakıldığı öne sürüldü.
Filistinli siyasi analistler, Hamas'ın, bazı Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'la güçlü ilişkilerini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu
Filipinler'de halkın yarısından fazlası, Devlet Başkanı Duterte'nin 23 Mayıs'ta DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Marawi kentini kuşatması üzerine ilan edilen sıkıyönetime arka çıkıyor
İsrail askerinin, omuzunda İsrail bayrağı asılı halde Mescid-i Aksa'ya girdiği bildirildi
Pekin yönetiminin, 1957'den bu yana uyguladığı "panda diplomasisi", Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Almanya ziyareti vesilesiyle bu ülkeye verilen bir çift pandayla yeniden gündemde. Çin'in şu anda 14 ülkedeki 48 diplomat pandası yurt dışında...
Tacikistan Devlet Başkanı çoğunluğu Müslüman olan halkına seslenerek "başörtüsü takmayın ve sakal bırakmayın" dedi
Nazarbayev terörizm için vatandaşlıktan çıkarma yasasını imzaladı
Trump'ın oğlu Trump Jr, Kremlin bağlantısı olan bir avukatla konuyla ilgili yaptığı yazışmaları Twitter hesabından paylaşarak "Anlatmaya değecek bir şey değildi" dedi.
ABD Başkanı Trump'a, sosyal medya platformu Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldı
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü
İşgal güçleri Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdü, bazılarını da yaraladı
Suriye'de Esed güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti