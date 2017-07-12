İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ürdün Vakıflar Bakanlığına bağlı Kudüs'teki "İslami Vakıflar İdaresi" bir askerin, İsrail bayrağıyla Aksa'nın avlusuna girdiğini belirtti.
Kurumdan söz konusu olaya dair yapılan açıklamada, bu duruma tepki gösterilerek, "İsrail askerinin sabahtan itibaren omuzunda İsrail bayrağı ile (Aksa'da) bulunmasını kasti olarak değerlendiriyoruz. Bu eylemi esefle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.
İsrail'in 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana Mescid-i Aksa'nın batı tarafındaki Fas Kapısı İsrail polisinin kontrolünde bulunuyor. Yahudi yerleşimciler, buradaki asker ve polisler eşliğinde bu kapıdan Aksa'nın avlusuna giriyor.
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