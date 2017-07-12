13:16, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Filipinlilerden Mindanao'daki sıkıyönetime destek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filipinler'de halkın yarısından fazlasının, Mindanao eyaletinde 23 Mayıs'ta ilan edilen sıkıyönetimi desteklediği bildirildi.

Filipinler'de faaliyet gösteren araştırma enstitüsü Social Weather Stations'ın (SWS) yaptığı ankete göre, halkın yüzde 57'si Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin 23 Mayıs'ta DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Mindanao'ya bağlı Marawi kentini kuşatma altına alması üzerine Mindanao'da ilan ettiği sıkıyönetimi destekliyor.

Ülkede 23-26 Haziran'da yapılan ankette katılımcılar, Duterte'nin sıkıyönetim ilan etmekte haklı olduğunu ancak bu durumun ülke çapına yayılmaması gerektiğini belirtti.

DİĞER KENTLERDE AYAKLANMA SİNYALİ

Mindanao'daki sıkıyönetim 22 Temmuz'da sona erecek.

Ancak üst düzey emniyet yetkilisi Ronald Dela Rosa, senatörlerle yaptığı 2 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, senatörlerden sıkıyönetimi olabildiğince uzatmalarını istediğini söyledi.

Marawi'de Maute militanlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların ne zaman biteceğini bilmediklerini ifade eden dela Rosa, Maute'nin yanı sıra Bangsamoro İslami Özgürlük Savaşçıları (BİÖS) ve Ebu Seyyaf gibi örgütlerin de Mindanao'nun diğer kentlerinde Marawi'de olduğu gibi ayaklanma başlatmak istediğine dair ellerinde istihbarat raporları bulunduğunu belirtti.

HALKIN İÇİ RAHAT OLSUN

Yerel GMA News'in haberine göre, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, yalnızca ulusal güvenlik durumlarında sıkıyönetim ilan etme yoluna gidilmesi gerektiğini vurguladı.

Sıkıyönetimin barış, düzen, ekonomi, ticaret, turizm ve halkın hayat tarzında olası sonuçları olduğundan anayasada belirlenen sınırlarla yetki ihlalinin önüne geçildiğini söyleyen Lorenzana, "Filipinler halkının içi rahat olabilir, sıkıyönetim uzatılsa bile aldığımız her karar ve üstlendiğimiz her operasyon hukukun üstünlüğü ve insan haklarına bağlı olduğu için savunma ve güvenlik birimlerine güvenmeye devam edebilirler." dedi.

Marawi Belediye Başkanı Majul Usman Gandamra da yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, sıkıyönetimin uzatılmasına karşı olmadıklarını ve bunu militanların kanun tanımazlıklarıyla baş etmenin en iyi yolu olarak gördüklerini kaydederek, insan hakları ihlal edilmediği sürece sıkıyönetimi destekleyeceğini bildirdi.

ADI BİLE SIKINTI

Filipinler hükümeti ile Moro İslami Kurtuluş Cephesi (MİKC) arasındaki Bangsamoro Barış Antlaşması sürecinin Bağımsız İzleme Heyeti Üyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç ise ordunun önceden de etkili olduğu Mindanao'da sıkıyönetimle yönetimi çoğunlukla elinde tuttuğunu söyledi.

Mindanao halkının, sıkıyönetimde olumsuzluklar yaşasa da ciddi anlamda bu duruma karşı durmadığını belirten Oruç, halkın ülkenin eski Devlet Başkanı Ferdinand Marcos döneminde yıllarca sıkıyönetimde yaşadığı için "sıkıyönetim adının bile Filipinlileri rahatsız ettiğini" savundu.

Oruç, sıkıyönetimin ülkeye gelen yabancılar için de olumsuzluklar yarattığını ifade ederek, Puerto Princesa Uluslararası Havalimanı'na gelen ziyaretçilerin, Moro'nun başkenti Cotabato'ya gitmek için önceden yaklaşık 10 dakika süren yolu şimdi sıkıyönetimle artırılan kontrol noktaları nedeniyle 1,5 saatte katettiğini dile getirdi.

Oruç, silahlı çatışmaların uzun süredir halkı etkilediğini aktardı. Devlet Başkanı Duterte'nin göreve geldiğinden bu yana ülkedeki barışı sağlama ve uyuşturucuyla mücadele etmek için birçok operasyon yaptığını anımsatan Oruç, söz konusu anketin de halkın Duterte'ye desteğini gösterdiğini bildirdi.

23 MAYIS'TAN BU YANA SIKIYÖNETİMDE

Yerel Daily Tribune gazetesi, dün, iktidardaki PDP-Laban partisinin üyesi olan ve adı açıklanmayan bir hukukçuya dayandırdığı haberinde, Marawi'de 23 Mayıs'tan bu yana ölen sivil sayısının 2 bin civarında olduğunu iddia etmişti.

Resmi rakamlara göre Marawi'deki çatışmalarda 71 asker hayatını kaybetti, 300'e yakın militan öldürüldü. Bölgede 15 Haziran itibarıyla 29 sivilin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Filipinler'de ordu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, operasyonun ardından çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı.

Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernesto Abell, 23 Mayıs'ta, resmi ziyaret için Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin Marawi'de "kalkışma olduğu gerekçesiyle" anayasanın kendisine verdiği yetkiyle eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan ettiğini duyurmuştu.

Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen Maute örgütü, Abdullah Maute ve kardeşi Ömer tarafından 2012'de kurulmuştu. Maute, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.