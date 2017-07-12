Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar'a yönelik ambargosu nedeniyle yaşanan kriz çerçevesinde Hamas-Katar ilişkilerini AA muhabirine yorumlayan analistler, Mısır, BAE'ye yakınlığıyla bilinen Fetih hareketi eski mensubu Muhammed Dahlan ve Hamas arasında akaryakıt sevkiyatı konusunda varılan son anlaşmadan yola çıkarak Katar'ın Gazze'deki rolünün hafifletilmeye çalışıldığını ifade etti.
Analistler, Katar'ın Gazze'ye desteğinin büyük olduğunu, Doha yönetimin burada hayata geçirdiği projelerin alternatiflerinin sunulamayacağını belirterek, Hamas ve Katar arasındaki ilişkilerin kesintiye uğramayacağını öngördü.
Filistinli siyasi analist Talal Avkel, "Hamas Katar'dan vazgeçmeyecek ancak yaşanan krizden ötürü Körfez-Mısır ekseniyle teamülde bulunmak zorunda kalıyor." dedi.
Hamas'ın, tüm taraflarla ilişki kurmak istediğini belirten Avkel, "Ne var ki bu onun tercihine bırakılmış bir durum değil. Nihayetinde kendi yönünü belirlemesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Avkel, BAE ve Mısır'ın halihazırda, Fetih hareketinden ihraç edilen Dahlan yoluyla ya da başka bir yöntem kullanarak Katar'ı Gazze'den kovmaya çalıştığını düşünmediğini aktardı.
Yazar ve analist kimliğiyle bilinen Mustafa es-Savvaf da Hamas'ın Katar'la güçlü ilişkilerinden vazgeçmeyeceğini söyledi.
BAE ve Mısır'ın, Gazze'deki Katar projelerine alternatif projeler sunamayacağını ifade eden Savvaf, "Ancak bu iki ülke Filistinlilere yardım yapacaktır. BAE bunu, Katar'ı Gazze'den çıkarmak için değil, karar sahibi olduğunu söyleyebilmek amacıyla kendisine bir tutunma noktası bulabilmek adına yapacaktır. BAE, Doha yönetimine alternatif strateji belirlemeyecek. Öncelikle Hamas konusundaki tutumu belli. Direniş hareketlerine karşı düşmanca bir politika benimsiyor." dedi.
Fetih hareketinden ihraç edilen Dahlan'ın Hamas'ın seçimleri kazandığı 2006 yılı öncesinde Gazze'de etkin olduğu biliniyor.
İslam Üniversitesi'nde Siyasi Bilimler alanında dersler veren Dr. Velid el-Mudellel, "Katar, Gazze'deki projelerini artıracak. Hamas ile ilişkilerini de kesmeyecek. Hamas da aynı şekilde Doha yönetimiyle ilişkilerini sürdürecek." dedi.
Mudellel, BAE'nin Gazze'de Katar gibi projelerinin olmadığını, başka siyasi amaçlarının bulunduğunu kaydetti.
Gazze'deki Ezher Üniversitesi öğretim görevlisi İbrahim Ebraş da "BAE, önümüzdeki dönemde Gazze için projeler hazırlayabilir. Ancak bu projelerin uygulamaya konulması, Hamas'ın Türkiye, Katar ve İran ekseniyle ilişkisini kesip, Körfez Mısır eksenine yönelmesi şartına bağlanacaktır." şeklinde konuştu.
Katar, Gazze Şeridi'nin yeniden imarı ve sağlık merkezlerinin geliştirilmesi başta olmak üzere abluka altındaki bölgelerde çeşitli yardım ve kalkınma projelerini hayata geçiriyor.
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