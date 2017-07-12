13:32, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Apple, Çin'de veri merkezi açacak





Çin'de açılacak ilk Apple veri merkezi için firmanın bir milyar dolar yatırım yapacağı açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD'li teknoloji firması Apple'ın, Çin'in güneyinde bulunan Guicou eyaletinde veri merkezi açacağı bildirildi. Eyaletin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Apple'ın Çin'deki ilk veri merkezini, Gui'an Yeni Gelişim Bölgesi'ne açacağı belirtildi. Çin ana karasındaki iCloud servislerinin yürütüleceği merkez için firmanın, bir milyar dolar yatırım yapacağı kaydedildi. Merkezin güç kaynağının tamamen yenilenebilir enerji olacağı ifade edilen bu yatırımın, Çin'in güneyinde yeşil enerji alanında pilot bir çalışma niteliğini taşıyacağı aktarıldı.

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