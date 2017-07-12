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OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor
OHAL Komisyonu çalışmaya başlıyor

OHAL Komisyonu'nun çalışma esasları Resmi Gazete'de yayımlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

OHAL Komisyonu'nun çalışma esasları Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yayımlanan karara göre komisyona doğrudan başvuru yapılamayacak, başvuru valiliklere ya da son çalışılan kuruma yapılabilecek ve valilik başvuran kişiye 15 günlük süre verecek.



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