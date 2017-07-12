13:50, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Yunanistan'da bazı kaçakların "geri itildiği" iddiası

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yunanistan tarafından bazı kaçakların uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde Türkiye'ye gönderildiği ileri sürüldü.

"Geri itme" de denilen uygulamanın son zamanlarda Yunanistan tarafından sıkça uygulandığı iddia edildi.

Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan biri darp edilmiş şekilde 3 kaçağın Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına bırakıldığı öne sürüldü.

Tekerlekli sandalye kullanan, ayakları alçıda ve vücudunda morluklar bulunan kaçaklardan Cezayirli Amar Mattai, on ay önce Sakız adasına geçtiği buradan önce İskeçe'deki daha sonra da Drama'daki mülteci kamplarında kaldığını anlattı.

Daha sonra kendisinin yasalara aykırı şekilde ve darp edilerek Türkiye'ye geri gönderildiğini iddia eden Mattai, "Kamlardan sonra bir polis merkezine nezarete götürüldüm, buradan 'artık gidiyorsun' diye çıkardılar. Polis merkezinden çıkınca bir araç önümü kesti Yunan polisi kıyafeti olan ayaklarında sandalet bulunan bir kaç kişi beni zorla arabaya bindirdi. Darp ederek, kıyafetlerimi ve paralarımı alarak botla beni gece nehrin ortasında bıraktılar. Sabah Türk askerleri bana yardım etti, hastaneye götürdü. Türk askeri bulmasa ölürdüm." diye konuştu.

Cezayirli Valid Zorari ve Fas uyruklu Halis Ahmed de Yunanistan'ın kendilerini zorla Türkiye'ye geri gönderdiklerini iddia etti.

Güvenlik kaynakları, Yunanistan'ın "deport" ya da "push back" de (geri itme) denilen uygulamasının uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunu belirtiyor.