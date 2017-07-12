13:52, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

ABD Hava Kuvvetleri Komutanı Goldfein Ankara'da





ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David L. Goldfein Ankara'ya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David L. Goldfein'in Ankara'ya geldiği bildirildi

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