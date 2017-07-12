Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
15:35, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Latin Amerika
14:20, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

  • Paylaş
Brezilya'da işçi-işveren yasasında reform
Brezilya'da işçi-işveren yasasında reform

Brezilya'da işçi ve işverenler arasında çalışma yasasının bazı hükümlerini etkisiz kılabilen geçici iş sözleşmeleri yapılabilmesinin yolunu açan reform yasallaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer'in ekonomik reform programının parçası olan tartışmalı çalışma yasası değişikliği, parlamentonun üst kanadı senato tarafından onaylandı.

Muhalefet senatörlerinin oturumu engellemek için Başkanlık Kürsüsü'nü işgal etmesinin ardından 6 saat gecikmeyle yapılan oylamada değişiklik, 26'ya karşı 50 oyla kabul edildi.

Temer'in Brezilya'nın dibe vuran ekonomisini düze çıkarmak üzere uygulamaya koymayı vadettiği reform programının parçasını oluşturan düzenleme, işçiler ve işverenler arasında çalışma kanununu geçersiz kılabilecek geçici akitler yapılabilmesinin ve işverenlerin uzun sürelerle geçici işçi çalıştırabilmesinin önünü açıyor.

Reformlarda ayrıca, kamu harcamalarına tavan uygulanması ve emeklilik sisteminin daha az maliyetli hale getirilmesine yönelik adımlar da bulunuyor.

Halkın tepkisine yol açan bu reformların, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle halihazırda güven krizi yaşanan Temer'i siyaseten zor duruma soktuğu belirtiliyor.

Muhalefet, Temer'in, yolsuzluk nedeniyle görevden azledilen önceki Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in başkan yardımcılığını yürütürken onun yerine göreve gelmesi nedeniyle böyle bir programı uygulayabilecek siyasi meşruiyete sahip olmadığını savunuyor. Muhalifler, Temer'in başkanlık için yeniden seçime gitmesi gerektiğini ifade ediyor.

Temer'in bir hayvansal gıda üretim şirketi lehine kararlar alınması karşılığında şirket yöneticilerinden rüşvet aldığına dair iddiaların ardından Başsavcı Rodrigo Janot, 27 Haziran'da Temer hakkında hazırladığı iddianameyi Federal Yüksek Mahkemeye sunmuştu.

Federal Yüksek Mahkeme, iddianameyi devlet başkanına karşı dava açılmasına izin verme yetkisine sahip meclise gönderecek. Meclisten yargılamaya izin çıkması için 513 milletvekilinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Meclisteki oylamada dava açılması kararı çıkarsa Federal Yüksek Mahkemedeki 11 yargıç, başsavcının iddianamesini kabul edip Temer hakkında dava açabilecek. Dava açılması halinde Yüksek Mahkeme karara varana dek başkanlık yetkileri Temsilciler Meclisi Başkanına devredilecek.



İlgili Konular brezilya temer
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Latin Amerika Haberleri
İşgal güçleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı
İşgal güçleri 21 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı
5 bin 800 kilometrekarelik buz dağı koptu
5 bin 800 kilometrekarelik buz dağı koptu

Antarktika'da Londra'nın dört katı büyüklüğünde trilyon tonluk buz dağı koptu. Bu şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri.
ABD ordusunun dergisinde skandal kapak
ABD ordusunun dergisinde skandal kapak

ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda PKK elebaşı Öcalanlı arma olan bir örgüt mensubunun fotoğrafı kullanıldı
Brezilya'da işçi-işveren yasasında reform
Brezilya'da işçi-işveren yasasında reform

Brezilya'da işçi ve işverenler arasında çalışma yasasının bazı hükümlerini etkisiz kılabilen geçici iş sözleşmeleri yapılabilmesinin yolunu açan reform yasallaştı
Yunanistan'da bazı kaçakların quot geri itildiği quot iddiası
Yunanistan'da bazı kaçakların "geri itildiği" iddiası

Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan biri darp edilmiş şekilde 3 kaçağın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde "Geri itme" de denilen uygulama ile Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına bırakıldığı öne sürüldü.
Hamas Katar'dan vazgeçmeyecek'
'Hamas Katar'dan vazgeçmeyecek'

Filistinli siyasi analistler, Hamas'ın, bazı Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'la güçlü ilişkilerini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu
Filipinlilerden Mindanao'daki sıkıyönetime destek
Filipinlilerden Mindanao'daki sıkıyönetime destek

Filipinler'de halkın yarısından fazlası, Devlet Başkanı Duterte'nin 23 Mayıs'ta DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Marawi kentini kuşatması üzerine ilan edilen sıkıyönetime arka çıkıyor
İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya quot İsrail bayrağıyla quot girdi
İsrail askeri Mescid-i Aksa'ya "İsrail bayrağıyla" girdi

İsrail askerinin, omuzunda İsrail bayrağı asılı halde Mescid-i Aksa'ya girdiği bildirildi
Çin'in 14 ülkedeki 'diplomat pandaları' GRAFİKLİ
Çin'in 14 ülkedeki 'diplomat pandaları' | GRAFİKLİ

Pekin yönetiminin, 1957'den bu yana uyguladığı "panda diplomasisi", Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Almanya ziyareti vesilesiyle bu ülkeye verilen bir çift pandayla yeniden gündemde. Çin'in şu anda 14 ülkedeki 48 diplomat pandası yurt dışında...
Kendi halkına yabancı Tacik liderden halka sesleniş
Kendi halkına yabancı Tacik liderden halka sesleniş

Tacikistan Devlet Başkanı çoğunluğu Müslüman olan halkına seslenerek "başörtüsü takmayın ve sakal bırakmayın" dedi
Kazakistan'da vatandaşlıktan çıkarma yasası genişletildi
Kazakistan'da vatandaşlıktan çıkarma yasası genişletildi

Nazarbayev terörizm için vatandaşlıktan çıkarma yasasını imzaladı
Trump'ın oğlu Rusya bağlantısını anlattı
Trump'ın oğlu, Rusya bağlantısını anlattı

Trump'ın oğlu Trump Jr, Kremlin bağlantısı olan bir avukatla konuyla ilgili yaptığı yazışmaları Twitter hesabından paylaşarak "Anlatmaya değecek bir şey değildi" dedi.
Twitter'da engellediği takipçilerinden Trump'a dava
Twitter'da engellediği takipçilerinden Trump'a dava

ABD Başkanı Trump'a, sosyal medya platformu Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldı
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Özbekistan'da
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov Özbekistan'da

Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü
İşgal güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü
İşgal güçleri Batı Şeria'da iki Filistinliyi öldürdü

İşgal güçleri Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdü, bazılarını da yaraladı
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'na saldırdı 10 ölü
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'na saldırdı: 10 ölü

Suriye'de Esed güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti

Haberler

Brezilya'da mahkeme Temer'in lehine karar verdi
Brezilya'da mahkeme Temer'in lehine karar verdi

Brezilya Devlet Başkanı Temer'den suçlamalara red
Brezilya Devlet Başkanı Temer'den suçlamalara red

Brezilya, bozuk et skandalının etkilerini azaltmaya çalışıyor
Brezilya bozuk et skandalının etkilerini azaltmaya çalışıyor

Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu
Brezilya'nın yeni dışişleri bakanı belli oldu

Brezilya'da yolsuzluğu soruşturan hakim kazada öldü
Brezilya'da yolsuzluğu soruşturan hakim kazada öldü

Brezilya Devlet Başkanı istifa taleplerini reddetti
Brezilya Devlet Başkanı istifa taleplerini reddetti

Brezilyalılar Temer'e karşı sokaklarda
Brezilyalılar Temer'e karşı sokaklarda

Brezilya'da 'ABD darbesi' tamamlandı
Brezilya'da 'ABD darbesi' tamamlandı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık
Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Dünyada Ramazan
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 