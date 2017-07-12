14:20, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Brezilya'da işçi-işveren yasasında reform





Brezilya'da işçi ve işverenler arasında çalışma yasasının bazı hükümlerini etkisiz kılabilen geçici iş sözleşmeleri yapılabilmesinin yolunu açan reform yasallaştı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Brezilya'da Devlet Başkanı Michel Temer'in ekonomik reform programının parçası olan tartışmalı çalışma yasası değişikliği, parlamentonun üst kanadı senato tarafından onaylandı. Muhalefet senatörlerinin oturumu engellemek için Başkanlık Kürsüsü'nü işgal etmesinin ardından 6 saat gecikmeyle yapılan oylamada değişiklik, 26'ya karşı 50 oyla kabul edildi. Temer'in Brezilya'nın dibe vuran ekonomisini düze çıkarmak üzere uygulamaya koymayı vadettiği reform programının parçasını oluşturan düzenleme, işçiler ve işverenler arasında çalışma kanununu geçersiz kılabilecek geçici akitler yapılabilmesinin ve işverenlerin uzun sürelerle geçici işçi çalıştırabilmesinin önünü açıyor. Reformlarda ayrıca, kamu harcamalarına tavan uygulanması ve emeklilik sisteminin daha az maliyetli hale getirilmesine yönelik adımlar da bulunuyor. Halkın tepkisine yol açan bu reformların, hakkındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle halihazırda güven krizi yaşanan Temer'i siyaseten zor duruma soktuğu belirtiliyor. Muhalefet, Temer'in, yolsuzluk nedeniyle görevden azledilen önceki Devlet Başkanı Dilma Rousseff'in başkan yardımcılığını yürütürken onun yerine göreve gelmesi nedeniyle böyle bir programı uygulayabilecek siyasi meşruiyete sahip olmadığını savunuyor. Muhalifler, Temer'in başkanlık için yeniden seçime gitmesi gerektiğini ifade ediyor. Temer'in bir hayvansal gıda üretim şirketi lehine kararlar alınması karşılığında şirket yöneticilerinden rüşvet aldığına dair iddiaların ardından Başsavcı Rodrigo Janot, 27 Haziran'da Temer hakkında hazırladığı iddianameyi Federal Yüksek Mahkemeye sunmuştu. Federal Yüksek Mahkeme, iddianameyi devlet başkanına karşı dava açılmasına izin verme yetkisine sahip meclise gönderecek. Meclisten yargılamaya izin çıkması için 513 milletvekilinin üçte ikisinin oyu gerekiyor. Meclisteki oylamada dava açılması kararı çıkarsa Federal Yüksek Mahkemedeki 11 yargıç, başsavcının iddianamesini kabul edip Temer hakkında dava açabilecek. Dava açılması halinde Yüksek Mahkeme karara varana dek başkanlık yetkileri Temsilciler Meclisi Başkanına devredilecek.

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