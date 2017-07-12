5 bin 800 kilometrekarelik buz dağı koptu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Galler'deki Swansea Üniversitesinden bilim adamları, Batı Antarktika'dan İngiltere'nin başkenti Londra'nın dört katı büyüklüğünde bir buz dağının koptuğunu bildirdi.
Swansea Üniversitesi araştırma ekibi, uzun zamandır gözlemledikleri Antarktika'daki Larsen C buz sahanlığından 5 bin 800 kilometrekarelik buz dağının kopuşunun NASA'nın Aqua uydusu tarafından görüntülendiğini kaydetti.
Trilyon tonluk buz dağının kopmasıyla Larsen C buz sahanlığının büyüklüğünün yüzde 12 azaldığı belirtildi.
Swansea Üniversitesinden Prof. Adrian Luckman, yaptığı açıklamada, "Bu kopuşu uzun zamandır bekliyorduk. Buz dağını takip etmeye devam edeceğiz. Şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri." ifadelerini kullandı.
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı
Antarktika'da Londra'nın dört katı büyüklüğünde trilyon tonluk buz dağı koptu. Bu şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri.
ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda PKK elebaşı Öcalanlı arma olan bir örgüt mensubunun fotoğrafı kullanıldı
Brezilya'da işçi ve işverenler arasında çalışma yasasının bazı hükümlerini etkisiz kılabilen geçici iş sözleşmeleri yapılabilmesinin yolunu açan reform yasallaştı
Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan biri darp edilmiş şekilde 3 kaçağın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde "Geri itme" de denilen uygulama ile Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına bırakıldığı öne sürüldü.
Filistinli siyasi analistler, Hamas'ın, bazı Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'la güçlü ilişkilerini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu
Filipinler'de halkın yarısından fazlası, Devlet Başkanı Duterte'nin 23 Mayıs'ta DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Marawi kentini kuşatması üzerine ilan edilen sıkıyönetime arka çıkıyor
İsrail askerinin, omuzunda İsrail bayrağı asılı halde Mescid-i Aksa'ya girdiği bildirildi
Pekin yönetiminin, 1957'den bu yana uyguladığı "panda diplomasisi", Devlet Başkanı Şi Cinping'in geçen haftaki Almanya ziyareti vesilesiyle bu ülkeye verilen bir çift pandayla yeniden gündemde. Çin'in şu anda 14 ülkedeki 48 diplomat pandası yurt dışında...
Tacikistan Devlet Başkanı çoğunluğu Müslüman olan halkına seslenerek "başörtüsü takmayın ve sakal bırakmayın" dedi
Nazarbayev terörizm için vatandaşlıktan çıkarma yasasını imzaladı
Trump'ın oğlu Trump Jr, Kremlin bağlantısı olan bir avukatla konuyla ilgili yaptığı yazışmaları Twitter hesabından paylaşarak "Anlatmaya değecek bir şey değildi" dedi.
ABD Başkanı Trump'a, sosyal medya platformu Twitter'da engellediği 7 takipçisi tarafından dava açıldı
Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov, temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Kamilov ile görüştü
İşgal güçleri Cenin kampında iki Filistinliyi vurarak öldürdü, bazılarını da yaraladı
Suriye'de Esed güçlerinin Türkmendağı'na yönelik saldırısında ilk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti