ABD ordusunun dergisinde skandal kapak

ABD Harp Akademisi Terörle Mücadele Merkezinin “CTCSentinel” adlı dergisi, DEAŞ’la savaşı betimlediği gerekçesiyle omuzunda PKK elebaşı Abdullah Öcalanlı arma taşıyan bir örgüt üyesinin görselini kapak fotoğrafı olarak kullandı.
ABD Askeri Akademisinin çıkardığı “CTCSentinel” dergisinin Rakka operasyonunu ele alan Haziran/Temmuz sayısının kapağında, bir PKK/PYD üyesinin fotoğrafı yer aldı.
Kolunda elebaşı Abdullah Öcalanlı armanın bulunduğu üniformayı giyen örgüt üyesinin fotoğrafının altında, "Bir SDG üyesi, Rakka'nın Meşleb Mahallesi'nde yükselen dumanı incelerken (7 Haziran 2017)" yazısı bulunuyor.
İçindekiler bölümünde bağımsız görüşleri yayınladığını öne süren derginin direktörlüğünü Korgeneral Michael K. Nagata'nın yapıyor.
Derginin editöryel kadrosu da halen görevdeki Albay Suzanne Nielsen, Korgeneral Bryan Price gibi isimlerden oluşuyor.
ABD'nin Suriye'de müttefik olarak nitelediği PKK/PYD üyeleri, ülke genelinde "Suriye Demokratik Güçleri" (SDG) adını kullanıyor.
PKK/PYD, Suriye'de silah ve lojistik desteğiyle kendisine yakın tuttuğu bazı küçük grupları 12 Ekim 2015'te, SDG adı altında bir araya getirdi. Kuruluşundan itibaren SDG'nin ezici çoğunluğu PKK/PYD'lilerden oluştu, yönetimine de PKK/PYD hakim oldu. Örgütteki tüm teröristlere ve elebaşlara, SDG amblemi olan üniformalar dağıtıldı. Ancak sahadaki bazı örgüt üyeleri, Öcalanlı armaların olduğu üniformalar giymeye devam etti.
ABD, SDG ismine geçiş yapılmasından itibaren PKK/PYD'ye yardımlarını hızla artırdı. Amerikan yönetimi, askeri yardımlarını PKK/PYD'ye değil, SDG'ye yaptığını, hatta silahları yalnızca bu yapı içinde sayıları birkaç yüzü geçmeyen "Suriye Arap Koalisyonu"na yönlendirdiklerini iddia ederek Türkiye'nin tepkilerini önlemeye çalıştı.
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