15:13, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Pehlivanlar Kırkpınar öncesi son antrenmanlarını yapıyor





Edirne'de 14 Temmuz Cuma günü başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, pehlivanlar idmanlara devam ediyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Edirne'de 14 Temmuz Cuma günü başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi pehlivanların son antrenmanlarını yaptığı bildirildi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve Kırkpınar'da güreşmek isteyen pehlivanlar kayıtlarını yaptırmalarının ardından idmanlara devam ediyor. Buldukları çayırlarda geldikleri kafilelerindeki sporcularla güreşe tutuşan pehlivanlar, ustalarından aldıkları taktiklerle, Edirne'deki sıcak havaya rağmen yoğun olarak çalışıyor. Pehlivanlar, idman sonrası yağdan arınmak için kenarda sabunlanırken, pet şişelerle duş alıyor. Güreşler, cuma günü minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak. 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için bu yıl 2 binin üzerinde pehlivanın kayıt yaptırması beklenirken, 62 başpehlivan altın kemer için mücadele edecek.

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