TSK'dan Bingöl kırsalında hava harekatı

Terörle mücadele kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 PKK mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, sabah saatlerinde Bingöl'ün Yayladere ilçesinde devam eden hava destekli operasyon kapsamında, askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen örgüt mensuplarına yönelik silahlı İHA ile hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucu 5 PKK mensubu etkisiz hale getirildi. Görevlerini başarıyla tamamlayan hava araçları emniyetle üslerine döndü.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, dün İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı Ağaçyolu köyü çıkışında PKK'ya yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.
Operasyonda, toprağa gömülü piyade tüfeği, 3 şarjör ve 300 fişeğin bulunduğu belirtilen açıklamada, güvenlik güçlerince bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla il genelinde yürütülen terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği ifade edildi.
Terörle mücadele kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
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