İstanbullu 15-16 Temmuz'da ücretsiz seyahat edecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde toplu taşıma iki boyunca ücretsiz olacak.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ilk kez Burkina Faso’ya giderek ekonomik ve askeri alanlarda destek verdiğini söyledi
FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame düzenlendi
İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde toplu taşıma iki boyunca ücretsiz olacak.
Terörle mücadele kapsamında Bingöl'ün Yayladere ilçesi kırsalına yönelik hava harekatında 5 PKK üyesi etkisiz hale getirildi
Edirne'de 14 Temmuz Cuma günü başlayacak 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi, pehlivanlar idmanlara devam ediyor
Hakkari kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerinde bazı alanlar 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, OHAL'in çok da uzak olmayan bir gelecekte kalkmasının mümkün olduğunu söyledi
ABD Hava Kuvvetleri Komutanı David L. Goldfein Ankara'ya geldi
Başbakan Yıldırım, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi ile ilgili, "Tarihin gördüğü en erdemli milletin karşısında 1 dolarlık paçavraya döndü bunlar. 1 dolara üniformalarını, ruhlarını, inançlarını, göğüslerindeki bayrağı ve milleti sattılar" dedi
Ayvacık ilçesinde, Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 35 yabancı uyruklu yakalandı.
Tekirdağ merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'nin "askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, bazı şüpheliler gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin 3'ü firari, 44'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına 13 Temmuz'da devam edilecek
TSK'dan, FETÖ'nün darbe girişimi sonrasında 150'si general, amiral ve 4 bin 287'si subay olmak üzere 7 bin 655 personelin ihraç edildiği bildirildi
ÖSYM, üniversite tercihi yapacak adaylar için 2017 ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu internet sitesinde yayımladı
İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı İZDENİZ'deki grev nedeniyle vapur hatları hizmet vermedi