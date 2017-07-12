15:37, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

İstanbullu 15-16 Temmuz'da ücretsiz seyahat edecek





İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde toplu taşıma iki boyunca ücretsiz olacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul'da 15 ve 16 Temmuz tarihlerinde toplu taşıma iki boyunca ücretsiz olacak.

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