15:42, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Kara Harp Okulundaki FETÖ eylemlerine ilişkin yeni iddianame





FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame düzenlendi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Ankara Kara Harp Okulunda meydana gelen eylemler nedeniyle 5'i firari, 75'i tutuklu 239 kişi hakkında iddianame düzenlendiği bildirildi.

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