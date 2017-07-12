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Günün Haberleri
18:48, 12 Temmuz 2017 Çarşamba
Kültür Sanat
Güncelleme: 18:30, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

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Kültür dünyamızda kısa bir gezinti
Kültür dünyamızda kısa bir gezinti

Nihayet ve Temmuz dergilerinde görev değişikliği.... Kamil Eşfak Berki'nin ani rahatsızlığı...Alparslan Babaoğlu'nun emek mahsülü eseri... Mehmet Doğan ve Sezai Karakoç'un dikkat çekici yazıları ile geçtiğimiz haftanın dikkat çekici havadislerini M. Murtaza Özeren derledi

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi.

Havadislerimize dergilere dair iki haber ile başlayalım. Öncelikle Nihayet dergisi... Nihayet dergisini, konu başlıkları cari hayata seslendiği için takip ediyorum. Her ay başında derginin hangi konuyu kapağına taşıdığına hususen bakarım. Ancak temmuz ayının başında dergi hangi konu ile çıkmış diye sosyal medya hesaplarına baktığımda meğer haziran sayısının iki aylık olarak çıkmış olduğunu fark ettim. Sonrasında biraz soruşturduğumda dergiyi idare eden Fatma Barbarosoğlu ile Nazife Şişman’ın görevlerinden çekildiklerini öğrendim. Şimdi idareyi kimin alacağı meçhul olmakla birlikte yeni isim belli olduğunda yine buradan sizlere haber ederiz inşallah.

Emre

Diğer dergi havadisimiz de Temmuz dergisi hakkında. İlk sayısı Ağustos 2016’da çıkan Temmuz dergisinin yayın yönetmenliğini Ali Emre yürütüyordu. Kendisi geçtiğimiz hafta bu görevden çekildiğini, “Rahatsızlığım ve yoğunluğum nedeniyle, Temmuz dergisinin yayın yönetmenliğini 12. sayıda noktalıyorum. Dostlarımıza teşekkür eder, helallik dilerim.” mesajı ile bildirdi. Bakalım Temmuz dergisinin akıbeti yayın yönetmenliğine kim gelecek?

Berki

Şair Kamil Eşfak Berki, Ramazan Bayramı’nın hemen öncesinde ciddi bir rahatsızlık geçirmişti. Bir hafta kadar Siyami Ersek Hastanesi’nde yoğun bakımda kaldıktan sonra geçtiğimiz hafta sağlığına kavuşup hastaneden taburcu oldu. Kısa zamanda inşallah sağlığına tam anlamıyla kavuşur. Dünyabizim ailesi olarak kendisine şifa diliyoruz.

Yeni bir kitabın çıkışını da haber edelim. Alparslan Baboğlu’nun 2012’de yazmaya başladığı, Türk Ebrûsu kitabı çıktı. Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından yayınlanan kitap ufak matbaa rötuşlarının ardından dağıtıma çıkacak. Her nüshaya konulacak imzalı bir ebru ile okura sunulacak bu kitabın bahtı inşallah açık olur. Kitabın iç sayfalarına şuradan erişebilirsiniz.

Münazara

20 Temmuz’da Habertürk kanalında Ebubekir Sifil ile Caner Taslaman ile bir münazaraya çıkacak imiş. Sifil ve Taslaman’ın hangi ilmi anlayışları temsil ettiklerini açıklamaya gerek yok diye düşünüyorum. Ancak bu münazara inşallah hayırlara vesile olur. Çünkü halihazırda, hocaların kendi aralarında diyalog gerçekleştirmemeleri büyük sorunlara yol açıyor. Sadece “takipçiler” kendi aralarında yürüttükleri “sürtüşmelerle” bazı şeyleri “savunuyorlar”. Bu bakımdan 20 Temmuz’daki bu münazaranın en azından sembolik bir önemi var diye düşünüyorum.

Mehmet doğan

“Devir diplomalı müslümanlık devri. Binlerce Kur’an kursu açılıyor... Keza binlerce İmam hatip. İlahiyat veya İslamî ilimler... Her yıl on binlerce, yüzbinlerce diploma veya sertifika... Buna sevinmeli miyiz?” D. Mehmet Doğan TYB’nin sitesinde yayınlanan dikkat çeken bir yazı kaleme almış. başlığı “Diplomalı Müslümanlık”. Doğan birçoklarının bugün ıskaladığı bir hususu yazısına konu olarak belirlemiş. Niceliğin hakimiyetine karşı niteliği sorgulamış. Yazı için buradan buyurun.

Sezai bey

Sezai Karakoç bugün için yazı yazıp şiir kaleme almasa da Yüce Diriliş Partisi’nde yaptığı konuşmalarla çağa şahitliğini hala sürdürüyor. Kimilerince Karakoç yazdıklarından, hatta hatta sadece şiirlerinden ibaret sayılsa da aslıda Sezai Karakoç kalem ürünlerinden çok daha fazlasıdır ve bugün üretmeye hala devam etmektedir. Bu açıdan yaptığı konuşmalar aynı bir önemi haiz. Geçtiğimiz günlerde partisinin il başkanlığında yaptığı konuşmada yine çok önemli hususlara dikkat çekmiş Karakoç. Bilhassa Müslümanlar ve medya arasındaki ilişkiye dikkat çekmiş. Sezai Karakoç’un önemli açıklamalarına şuradan erişebilirsiniz.

 

M.Murtaza Özeren

Kaynak: Dünya Bizim

 



İlgili Konular Kültür dünyası Nihayet Dergi Mehmet Doğan
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Kültür Sanat Haberleri
Kültür dünyamızda kısa bir gezinti
Kültür dünyamızda kısa bir gezinti

Nihayet ve Temmuz dergilerinde görev değişikliği.... Kamil Eşfak Berki'nin ani rahatsızlığı...Alparslan Babaoğlu'nun emek mahsülü eseri... Mehmet Doğan ve Sezai Karakoç'un dikkat çekici yazıları ile geçtiğimiz haftanın dikkat çekici havadislerini M. Murtaza Özeren derledi
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