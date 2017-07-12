Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejimi güçleri, "çatışmasızlık bölgeleri" içinde yer alan, muhaliflerin kontrolündeki Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine yoğun hava saldırısı düzenledi.
Ayn Terma'daki yerel koordinasyon komitesi üyesi Ammar el Ahmed yaptığı açıklamada, iki bölgeye sabah saatlerinden bu yana rejimin yoğun saldırılar yaptığını söyledi.
Ahmed, "Rejim, Ayn Terma'ya saldırmak için tüm kuvvetlerini bölgede toplamış durumda. Esed güçleri Ayn Term ile Cobar mahallesini birbirinden ayırmak istiyor.'' dedi.
Cobar'daki sivil savunma (Beyaz Baretliler) basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde de saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu 7 sivilin yaralandığını belirtti.
Ubeyde, rejimin Cobar'ı, Ayn Terma'dan ayırması halinde Cobar'ın kuşatılacağını vurgulayarak, ''Esed güçleri, Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki mahalle, belde ile ilçeleri birbirinden ayırarak bölgede kontrolü ele geçirmek istiyor.'' diye konuştu.
Şam'ın doğusunda, Cobar ve Ayn Terma'nın da içinde olduğu Doğu Guta bölgesi, 5 yıldır rejimin kuşatması altında bulunuyor.
Doğu Guta'nın güneydoğu ucunda, yarımada şeklindeki Cobar, güneybatısındaki Ayn Terma'dan koparıldığında tek başına kuşatılmış olacak.
Yerleşimlerin yüzde 80'inin hasar gördüğü, elektrik ve suyun kesik olduğu Cobar ve Ayn Terma'da halk içme suyunu kuyulardan, elektriği ise jeneratörlerden sağlıyor.
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