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İspanya Kral ve Kraliçesi Londra'da
İspanya Kral ve Kraliçesi Londra'da

İspanya Kralı 6. Felipe ile Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in konuğu olarak geldiği Londra'da devlet töreniyle karşılandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’in konuğu olarak İngiltere’nin başkenti Londra’ya geldi.

Kral 6. Felipe ve eşi, 3 günlük devlet ziyaretinin başlangıcında Buckingham Sarayı’nda atlı muhafızların resmi geçidini de içeren devlet töreniyle karşılandı.

Felipe ve Letizia onuruna bu akşam Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Philip, resmi yemek düzenlenecek.

Felipe, İngiliz Parlamentosunun her iki kanadına hitap edecek ve yarın da İngiltere Başbakanı Theresa May ile başbakanlık ofisi “10 Numara”da görüşecek.

Felipe’in parlamento konuşmasında ve temaslarında iki ülke arasındaki Cebelitarık sorununu gündeme getirmesi bekleniyor.

Bu ziyaret, 1986’dan bu yana İspanyol kraliyet ailesinden İngiltere’ye yapılan ilk devlet ziyareti niteliğinde.

CEBELİTARIK SORUNU

İspanya'nın güneyinde yer alan Cebelitarık yarımadası 300 yılı aşkın süredir İngiliz egemenliğinde bulunuyor. Savunma ve dışişleri konusunda İngiltere'ye bağlı olan bölge, diğer alanlarda kendi kendisini yönetiyor.  

İspanya'nın da üzerinde hak iddia ettiği Cebelitarık, 1967 ve 2002’de yapılan iki referandumda da bu ülkenin egemenliğine girmeyi reddetmişti.   

Kuzey Afrika sahiline 12 kilometre uzaklıkta bulunan ve İngiltere için stratejik önemi sık sık yinelenen Cebelitarık'ta, bu ülkenin önemli askeri üslerinden biri yer alıyor. Yaklaşık 7 kilometrekarelik bölgenin 30 bin sakini İngiltere vatandaşlığına sahip.

Cebelitarık özerk bölgesinin egemenliği 1713 yılında imzalanan Utrecht antlaşmasıyla İspanya tarafından İngiltere'ye devredilmişti. Yarımadada egemenlik hakkı olduğunu savunmaya devam eden İspanya'nın, bu talebini özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması (Brexit) sonrasında güçlendirmek istediği biliniyor.



İlgili Konular ingiltere cebelitarık
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