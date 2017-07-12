17:05, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Filipinler savaş uçağı kendi askerlerini vurdu





Filipinler Marawi kentinde hava saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Filipinler'in Marawi kentinde hedef şaşıran savaş uçağının saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi. Ordu Sözcülerinden Albay Edgard Arevalo, yaptığı açıklamada, 23 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilen Mindanao eyaletine bağlı Marawi kentinde bir savaş uçağının, hedefini tutturamayarak askerlerin yakınındaki bir binayı vurduğunu söyledi. Binadan çevreye dağılan parçalarının çarptığı askerlerden 2'sinin öldüğünü ve 11'inin yaralandığını ifade eden Arevalo, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Marawi'de 31 Mayıs'ta meydana gelen benzer kazada 10 asker hayatını kaybetmiş ve 8 asker yaralanmıştı. Marawi'de yaklaşık iki aydır süren çatışmalar ve operasyonlarda terörist olduğundan şüphelenilen 381 kişinin yanı sıra 39 sivil ve 90 asker öldü. Filipinler ordusu, 23 Mayıs'ta, Mindanao'nun Marawi kentinde, Washington yönetiminin, başına 5 milyon dolar ödül koyduğu İsnilon Hapilon'a yönelik operasyon düzenlemiş, çıkan çatışmalarda DEAŞ ile bağlantılı Maute örgütü militanları Marawi'yi kuşatmıştı. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, 23 Mayıs'ta Marawi'de "kalkışma olduğu" gerekçesiyle anayasanın kendisine verdiği yetkiye dayanarak eyalette 60 günlük sıkıyönetim ilan etmişti. Ülkede adam kaçırma ve bombalı saldırı eylemleri düzenleyen ve Abdullah ve kardeşi Ömer Maute tarafından 2012'de kurulan Maute örgütü, Nisan 2015'te DEAŞ'a bağlılığını ilan etmişti.

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