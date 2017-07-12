IKBY'de referandum tartışmaları

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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefetteki Değişim Hareketi (Goran) ve İslami Birlik Partisi (Yekgırtu) bağımsızlık referandumunun bölgenin öncelikli meselesi olmadığını bildirdi.
Yekgırtu Genel Sekreteri Salahaddin Bahaeddin başkanlığındaki heyet, IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran'ın Süleymaniye'deki genel merkezine resmi ziyarette bulundu.
Bağımsızlık referandumunun görüşüldüğü toplantı basına kapalı gerçekleştirildi.
Toplantının ardından yapılan ortak yazılı açıklamada, bağımsızlığın doğal hak olduğu ancak şu aşamada öncelikli meselenin parlamentonun koşulsuz bir şekilde açılması ve memur maaş kesintileri sorununun bir an önce çözülmesi olduğu ifade edildi.
Mesut Barzani başkanlığındaki hükümetin suçlandığı açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli." ifadelerine yer verildi.
Goran ve Kürdistan İslami Topluluk Partisi (Komel) tarafından dün yayımlanan ortak bildiride de bağımsızlık referandumunun ertelenmesi çağrısı yapılmıştı.
IKBY Başkanı Barzani, 7 Haziran'da yaptığı açıklamada uzun süreden beri tartışılan bağımsızlık referandumunun 25 Eylül 2017’de yapılacağını ilan etmişti.
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Değişim Hareketi ve İslami Birlik Partisi'nden ortak açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli" denildi
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