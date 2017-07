17:44, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Burkina Faso'da

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptına ilişkin, "Katar'ın bugüne kadar terörle mücadelede hep bizimle beraber olduğunu biliyorum. Katar'ın imzaladığı bu anlaşma esasen terörle mücadeledeki kararlılığın ve samimiyetin göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, temaslarda bulunduğu Burkina Faso'da Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore tarafından kabul edildi. Başkent Vagadugu’daki Başkanlık Sarayında gerçekleşen görüşmenin ardından Kabore ve Çavşoğlu ortak basın toplantısı düzenledi.

Şerefli insanlar ülkesi Burkina Faso'yu ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu belirten Çavuşoğlu, ziyaretinin, Türkiye'den bu ülkeye dışişleri bakanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, Kabore ile görüşmesinde, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanısıra savunma sanayisi alanında neler yapılabileceğini konuştuklarını dile getirerek, "Ekonomik ilişkilerimizi güçlendirmek için çaba sarf edeceğiz. Türk firmalarının madencilik tekstil ve inşaat alanlarında Burkina Faso’ya ciddi ilgisi var." dedi.

Türkiye’nin, Burkina Faso'ya yaptığı kalkınma yardımlarına devam edeceğini kaydeden Çavuşoğlu, "TİKA, AFAD ve Kızılay ile tüm Afrika'ya insani ve kalkınma yardımlarımızı ulaştırıyoruz. İnsani ve kalkınma yardımları bakımından ABD'den sonra dünyada ikinciyiz. Milli gelire göre açık ara birinci sıradayız. Bu yıl rakam olarak ABD’yi geçmek istiyoruz." diye konuştu.

Devlet Başkanı Kabore ile eğitim ve kültür alanındaki işbirliğini de değerlendirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, talep olması halinde Türkiye Burslarını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

15 TEMMUZ2U EN İYİ ANLAYAN ÜLKE

15 Temmuz darbe girişimini en iyi anlayan ülkelerden birinin Burkina Faso olduğunu söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Çünkü Burkina Faso da çok ciddi bir darbe ve terör girişimiyle karşı karşıya kaldı. Çok şükür bunun üstesinden geldi. Bizim milletimiz de 15 Temmuz'da hain darbe girişimini yendi." ifadelerini kullandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Burkina Faso'daki yapılanmasını da Kabore ile görüştüklerini dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz gibi 15 Temmuz bir yıl önce gerçekleştirilen hain darbe girişiminin yıl dönümüdür. Dost ve kardeş Burkina Faso, Türkiye ile olan dayanışmasını hemen göstermiştir. Bu darbeyi gerçekleştirmek isteyen örgütün Burkina Faso’da da dernek ve okulları var. Bu konuda hem beklentilerimizi hem de birlikte hangi adımları atabiliriz, bunları da değerlendirdik. Masum sivil halkı uçaklarla bombalayan ve üzerinden tanklarla geçen bu hainler her yerde her şeyi yapabilir. O yüzden bunlar sadece Türkiye için değil, bulundukları her yer için bir tehdittir."

Çavuşoğlu, Devlet Başkanı Kabore'ye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini iletti.

Devlet Başkanı Kabore da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde taraflar arasında imzalanan anlaşmaların nasıl uygulanacağını konuştuklarını söyleyerek, "Türkiye büyük bir ekonomik güç. Burkina Faso da kalkınmak için bu güçten yararlanmak istiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin, Burkina Faso’ya ekonomik ve askeri alanlarda destek verdiğini belirten Kabore, amaçlarının iki ülke ilişkileri güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kabore, Çavuşoğlu'na, eğitim burslarının iyileştirilmesi, askeri iş birliği ve ikili ilişkiler hakkındaki açıklamaları için teşekkür etti.

"SÖMÜRGECİ BİR ANLAYIŞLA GELMEDİK"

Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Afrika ülkelerine gerçekleştirdiği ziyareti değerlendirdi.

Afrika bölgesine yaptıkları her ziyaret ve görüşmenin aslında Türkiye'nin Afrika kıtasına verdiği önemin göstergesi olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Afrika Birliğinin stratejik ortaklarından biri olduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın talimatıyla 39 olan büyükelçiliğimizin sayısını 50'ye çıkarıyoruz. Türk Hava Yolları başta olmak üzere TİKA, AFAD ve tüm kurumlarımızla beraber tüm Afrika'yı kucaklıyoruz. Afrika Birliği de bizim bu samimi yaklaşımımızı görüyor. Sömürgeci anlayışla buralara gelmediğimizi çok iyi biliyor. O nedenle Afrika ülkelerinden de bu samimi yaklaşımımızın karşılığını samimi şekilde görüyoruz."

ABD'NİN ÇABALARI OLUMLU

Çavuşoğlu, Tillerson’ın, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize yönelik yürüttüğü çabaları olumlu karşıladıklarını ve desteklediklerini belirtti.

Katar ile ABD arasında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili Çavuşoğlu, "Bildiğiniz gibi Tillerson bölgeye gitmeden önce İstanbul’daydı. Hem benimle hem de Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu konularda da görüş alışverişinde bulunmuştuk. Katar'ın bugüne kadar terörle mücadelede hep bizimle beraber olduğunu ben biliyorum. Katar'ın bu imzaladığı anlaşma esasen terörle mücadeledeki kararlılığın ve samimiyetin bir göstergesidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Kuveyt'in yanında ABD'nin de arabuluculuk çalışmaları yapmasının bölge için olumlu olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, Tillerson ile diyalog halinde olduklarını söyledi.