18:02, 12 Temmuz 2017 Çarşamba

ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,6 milyon varil azaldı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,6 milyon varil (yüzde 1,5) düşüşle 495,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,8 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 6,3 milyon varil düşüş kaydetmişti.

Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 14 haftanın 11'inde gerilemiş oldu.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 3,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalarak 678,9 milyon varile geriledi.

ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 235,7 milyon varile düştü. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,1 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,7 milyon varil gerilemişti.

Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 59 bin varil artarak 9,4 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 21 haftanın 18'inde artış gösterdi.

Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta bir öncekine kıyasla günlük ortalama 132 bin varil azalışla 7,61 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 150 bin varil artışla 918 bin varile yükseldi.

ABD'nin ham petrol üretiminin yeniden artış kaydetmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli düşüş görüldü.

EIA verilerinin açıklanmasıyla, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 45,45 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 47,71 dolara geriledi.

ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ile ilgili olarak ülkede yaz sezonunda benzin tüketiminin arttığına dikkati çeken uzmanlar, stoklardaki düşüşte ham petrol ithalatının da azalmasının etkili olduğunu, ABD'deki rafinerilerin dışarıdan petrol ithal etmek yerine iç piyasadan petrol satın almayı tercih ettiğini belirtti.