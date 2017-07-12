ABD'nin ticari ham petrol stokları azaldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'de ticari ham petrol stokları geçen hafta 7,6 milyon varil azaldı.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 7,6 milyon varil (yüzde 1,5) düşüşle 495,4 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,8 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 6,3 milyon varil düşüş kaydetmişti.
Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 14 haftanın 11'inde gerilemiş oldu.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik petrol stokları da geçen hafta 3,2 milyon varil (yüzde 0,5) azalarak 678,9 milyon varile geriledi.
ABD'nin haftalık benzin stokları da söz konusu hafta 1,6 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 235,7 milyon varile düştü. Veriye ilişkin piyasa beklentisi 1,1 milyon varil artış olması yönündeydi. Benzin stokları bir önceki hafta 3,7 milyon varil gerilemişti.
Söz konusu dönemde ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 59 bin varil artarak 9,4 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 21 haftanın 18'inde artış gösterdi.
Ülkenin ham petrol ithalatı söz konusu hafta bir öncekine kıyasla günlük ortalama 132 bin varil azalışla 7,61 milyon varile gerilerken, ham petrol ihracatı ise günlük ortalama 150 bin varil artışla 918 bin varile yükseldi.
ABD'nin ham petrol üretiminin yeniden artış kaydetmesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatlarında kısa süreli düşüş görüldü.
EIA verilerinin açıklanmasıyla, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 45,45 dolara, Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da 47,71 dolara geriledi.
ABD'nin ham petrol ve benzin stoklarındaki düşüş ile ilgili olarak ülkede yaz sezonunda benzin tüketiminin arttığına dikkati çeken uzmanlar, stoklardaki düşüşte ham petrol ithalatının da azalmasının etkili olduğunu, ABD'deki rafinerilerin dışarıdan petrol ithal etmek yerine iç piyasadan petrol satın almayı tercih ettiğini belirtti.
Netanyahu'nun ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Filistin tarafıyla barış görüşmeleri başlasa bile yasa dışı Yahudi işgal birimlerinin inşasının durdurulmayacağı söylendi
Suudi Arabistan Kralı Selman, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ı Selam Sarayı'nda kabul etti.
Yemen'de kolera salgını nedeniyle 27 Nisan'dan bu yana bin 742 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi
Stoklar, geçen hafta 7,6 milyon varil azalırken, son 14 haftanın 11'inde geriledi
Değişim Hareketi ve İslami Birlik Partisi'nden ortak açıklamada, "Hiç kimse, tek taraflı irade dayatarak referandum meselesini siyasi kazanım veya pazarlık konusu haline getirmemeli" denildi
Filipinler Marawi kentinde hava saldırısında 2 askerin öldüğü, 11 askerin yaralandığı bildirildi
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, "(İsviçre'nin Crans-Montana kentindeki Kıbrıs Konferansı) Konferansta iki taraf anlaştıkça daha az asker, güven arttıkça saha az garanti sistemi üzerinden uzlaşmaya varılabilirdi. Konferansta güvenlik ve garantiler başlığının yanında toprak, mülkiyet ve siyasi eşitlikte de anlaşmazlıklar vardı" dedi
İspanya Kralı 6. Felipe ile Kraliçe Letizia, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in konuğu olarak geldiği Londra'da devlet töreniyle karşılandı
Rejim güçleri, başkent Şam'ın Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda 7 sivil yaralandı
İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 21 Filistinliyi gözaltına aldı
Antarktika'da Londra'nın dört katı büyüklüğünde trilyon tonluk buz dağı koptu. Bu şimdiye kadar kopan en büyük buz dağlarından biri.
ABD ordusuna ait bir derginin kapağında, omuzunda PKK elebaşı Öcalanlı arma olan bir örgüt mensubunun fotoğrafı kullanıldı
Brezilya'da işçi ve işverenler arasında çalışma yasasının bazı hükümlerini etkisiz kılabilen geçici iş sözleşmeleri yapılabilmesinin yolunu açan reform yasallaştı
Yasa dışı yollarla gittiği Yunanistan'da yakalanan biri darp edilmiş şekilde 3 kaçağın uluslararası sözleşmelere aykırı şekilde "Geri itme" de denilen uygulama ile Meriç Nehri'nin Türkiye tarafına bırakıldığı öne sürüldü.
Filistinli siyasi analistler, Hamas'ın, bazı Arap ülkelerinin ambargo uyguladığı Katar'la güçlü ilişkilerini sürdüreceği değerlendirmesinde bulundu
Filipinler'de halkın yarısından fazlası, Devlet Başkanı Duterte'nin 23 Mayıs'ta DEAŞ bağlantılı Maute örgütünün Marawi kentini kuşatması üzerine ilan edilen sıkıyönetime arka çıkıyor